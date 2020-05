¿El Grupo Jornada y Arcioni contra Cholila Online desde la página ilegal Chubut en Línea?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En Chubut no ha quedado nadie sin que Cholila Online lo desenmascare y en está ocasión no será la excepción.

Desde hace un mes el ataque sistemático contra nuestro portal y director Darío Fernández es bélico y cobarde ya que se desarrolla desde la clandestinidad a través de ciberdelincuencia ya que quienes atacan lo hacen con calumnias, injurias y mentiras con el único objetivo de quitar credibilidad y prestigio al medio que más sacó a la luz la corrupción en Chubut en toda su historia ya que los demás medios siempre jugaron a ser “oficialistas” por la suculenta pauta publicitaria que perciben. Entre Diario Jornada y Chubut unos 500 millones en más de una década con Das Neves, Buzzi y ahora Arcioni.

500 millones de pauta publicitaria para Diario Jornada y Diario el Chubut con el “Curro Publicitario” de Chubut

Lo llamativo de estas operetas es que se realizan desde una “PAGINA TRUCHA” ya que quienes ejecutan esta cobarde acción no pudieron, no pueden y no podrán contra Darío Fernández quién le mostró a la sociedad quienes están detrás del “GRUPO JORNADA” y quienes son estos personajes.

También desde Diario Jornada y Cadena Tiempo la radio del grupo se opera contra Cholila Online con mentiras y con personajes que se prestan para tal motivo por la animosidad contra este medio por mostrar quienes son. Pero debemos agradecer a los periodistas que nos llamaron los cuales se han negado a operar con mentiras, a los demás ya le llegará su retribución por ser parte de las “operetas”.

Actualmente este grupo económico está integrado por Héctor González Secretario General de Luz y Fuerza, por Walter “Toco” García Moreno y su socio Jorge “El Turco” Aidar Bestene con quién además tiene sus negocios visibles que se puede ver en http://www.abgm.com.ar/ . Empresa FONAR S.A, Superservicios, Cautio S.A., Al Baruk S.R.L., Al Barid, Sudelco S.A, Iron Box, MDA comunicaciones, Aviao Business Intelligence, A&S Broker, Fundación IARA y TDR.

En otras editoriales les vamos a mostrar que esto solo es una pantalla ya que los verdaderos negocios no los muestran ya que son espurios y hasta están investigados por lavado de dinero y de todo tipo de actos de corrupción en todo el territorio argentino y hasta en el exterior. Algunas de las notas en donde se lo involucra:

Una sociedad del financista Clarens demandó al Estado por el Paseo de la Infanta

EE.UU. ratificó que avanzará con las causas de corrupción

Pero volviendo al desenmascaramiento del grupo podemos decir que todas estas operetas de estos personajes sin coraje ni valor ya son desactivadas mostrándole a los Chubutenses que detrás de todo esto se encuentra el Gobierno de Mariano Arcioni molestó porque Cholila Online rechazó su propuesta de están dentro del “Curro Publicitario” como casi todos los demás medios que comenzarían a percibir dinero de la “Caja Negra” del Gobernador.

La página Chubut en Línea tiene fuertes vinculaciones con el Grupo Jornada a través Héctor González de uno de sus propietarios que alguna vez pensó en mandar a matar a Fernández según un anónimo que llamó al periodista y lo alertó del supuesto plan de este Grupo. No llama la atención hablar de asesinatos, no nos olvidemos que el periodista Ricardo Gangeme asesinado en 1999 trabajaba en Jornada y luego este medio fue comprado por Jorge Aidar Bestene y o casualidad casi 20 años después aparece como accionista del 50% Héctor González quién es nombrado en la causa de Gangeme como uno de los que habría tenido intenciones de asesinarlo. ¿Estamos en presencia de un grupo mafioso que asesina por poder?

Como si esto fuera poco Héctor González no oculta su enojo contra Cholila Online ya que no sacó los votos que pretendía a pesar de gastar millones y millones en su campaña como precandidato a Diputado Nacional en 2017 con “Primero Chubut” un armado de Bestene que comenzó con la fracasada agrupación “Celeste y Blanca” con la que el “Turco” pretendía ser el candidato hasta que le llegó la encuesta en donde “El Cone” Díaz le ganaba con un 7% contra un 5% del empresario millonario en dinero sucio pero no en votos. Algo que le duele ya que Chubut no lo quiere, y sus amigos se alejaron de él porque dicen que es un deudor, traidor y vigilante.

Ahora Héctor González está muy molestó con Cholila Online que no para de ventilar las irregularidades y los negocios de las cooperativas en donde él es el principal responsable de la debacle y el vaciamiento del sistema cooperativo en toda la provincia. Como no bastó con esto crearon el ENRE al cual tuvieron que cambiarle de sigla ya que apenas lo fundaron fue sinónimo de corrupción. Ahora se denomina EPREPS está a cargo de Gustavo Monesterolo (grupo) y ya tiene su negocio con el Gobernador Arcioni.

¿Mañana si Héctor González pierde la Federación de Cooperativas también le va a echar la culpa a Darío Fernández? ya que de esto también lo hace responsable. ¿Tanto poder tiene Cholila Online o será que su ocaso ya llegó y necesitan echarle la culpa a alguien?.

Además de esto a la hija de uno de los propietarios del grupo el año pasado se la vinculó al tráfico de estupefacientes y drogas sintéticas que supuestamente eran traídas desde Bs. As a Chubut para las fiestas electrónicas que luego ya saben como terminan, (violaciones en manda, muertes, sobredosis, etc). ¿Esto sería cuestión de la joven o estaría su padre detrás de esto?

Motivos tienen muchos para odiar a Cholila Online como dice off de records el “Toco”, de hecho por más que hayan “safado” de las causas “Revelación” y “El Embrujo” la sociedad de Chubut ya saben quienes son. ¿Podrá Bestene, mirar a su hija y decirle que es inocente? ¿Que es un hombre honrado y decente? ¿Podrán estos personajes tener la valentía que tiene el Director de Cholila Online de levantar la cabeza y pelear de frente y no por detrás como ellos?. No creo, ya que ni en patota pueden.

No creo que tengan esa humildad de reconocer que se equivocaron y que esa equivocación es parte responsable de cómo esta provincia por haber tenido acuerdos espurios en todos los gobiernos desde Perl hasta ahora.

Que van a decir ahora que ustedes no tienen nada que ver con Chubut en Linea y que es toda mera casualidad. Ya a uno de los que llamamos y se arrepintió apuntó para arriba negando que él tenga algo que ver. Por su arrepentimiento no revelaremos su nombre.

También un párrafo merece el Fiscal Marcos Napoli ya que una “opereta” de esta pagina trucha pareciera un despecho que tuviera el fiscal contra un abogado comodorense y esté portal por revelar datos que le molestan al fiscal sobre su desempeño en las causas de corrupción en donde parecía que “meaba agua bendita” y ahora quedó como uno de los “FACILITADORES” de la libertad de Federico Piccione, uno de los “valijeros” de la corrupción y amigo personal de Mariano Arcioni.

Napoli le asegura la libertad a Piccione, el amigo de Arcioni

Sres. se les cayó las caretas parece, lo único que se espera de ustedes es que no sean cobardes y que den la batalla de frente y en la cancha que corresponde, si patean la pelota afuera mejor retirense que ya dan lastima. Saben bien que los podría denunciar en la Justicia algo que no hago porque saben bien de mis códigos algo que no podrían exponer ustedes en cambio los míos están más que demostrados ya que jamás realice una denuncia porque mejor es esperar en la Justicia de Dios. De esa nadie escapa.

Así que si me quieren parar vayan pensando en pegarme un balazo porque con estas operetas lo único que logran es hundirse más. Terminen de recibirse de mafiosos porque si lo que pretenden es parar a la libertad de prensa y expresión se equivocan. Eso sí, si lo hacen haganse cargo, que no pase como con Gangeme que la política de Chubut se encargó en invisibilizar todos porque esa noche hay una lista larga de los que cenaron con el periodista.

Fin de la nota. Leer la investigación.

Las pruebas técnicas de la investigación periodística de Cholila Online

Haciendo una investigación y tomando como referencia base la página:

http://www.chubutenlinea.com.ar pudimos encontrar las siguientes referencias cruzadas, que no dejan dudas de que todo este grupo de páginas y portales tienen una fuerte vinculación:

Sobre la IP: 231.190.5.27 se pudo encontrar que hay al menos 16 dominios alojados. Entre ellos encontramos los siguientes:

chubutenlinea.com ( Pagina de Luz y Fuerza )

Clasicatvradio.com ( Pagina de Andrés Ninin + Luz y Fuerza)

generarsalud.com (Obra Social de Luz y Fuerza)

luzyfuerzapatagonia.com (Pagina oficial)

valenbruno.com (Hija de Fotógrafa de Luz y Fuerza)

othar.com.ar hostlinkis.com l inkis.com.ar matiasmambrin.com neumaticosdelsursrl.com

patagoniapress.com

patagoniatourontour.com

cosmograf.com

estudioinmediato.com

Para demostrar que no se está inventando nada podemos hacer un ping a cada una de esas páginas y verificar el dato (Todas responden al ping desde la misma IP, por lo tanto todas están alojadas en la misma computadora físicamente).

Y así podríamos continuar con cada una de las páginas arriba listadas.

Profundizando un poco en la información encontramos que todas ellas fueron registradas, o alojadas por empresa llamada LINKIS. Esta información también se puede corroborar usando los servicios de whois.

Haciendo una búsqueda en google, se puede encontrar la pagina de LINKIS, cuya dirección es www.linkis.com.ar y como en un dominio .com.ar se puede verificar a nombre de quien esta registrada.

www.linkis.com.ar se encuentra registrada en nic.ar a nombre de:

Si buscamos este personaje en Google, rápidamente damos con su Twitter y o casualidad la primera nota que nos encontramos es la siguiente:

Con todo esto queda claro que hay una tremenda persecución contra Cholila Online utilizando todo tipo de ilegalidades y hasta el poder del estado para embestir.