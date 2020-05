El covid-19 llega a las tribus amazónicas de Brasil y Manaos ya tiene 200.000 casos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la remota comunidad amazónica de Betania, los miembros de la tribu Tikuna sospechan que el coronavirus llegó este mes, después de que algunos regresaron de un viaje en barco de dos horas por el río Solimoes para recoger dinero que da el gobierno.

Posteriormente, decenas tuvieron dolores de cabeza, fiebre y tos. Dos murieron. Y los cinco médicos del gobierno que trabajan para una comunidad de casi 4.000 personas no están atendiendo a los enfermos porque carecen de equipo de protección y pruebas para detectar al coronavirus, dijo Sinésio Tikuna, un líder de la aldea.

Es por eso que los Tikuna han recurrido a su remedio tradicional para las enfermedades respiratorias: inhalar humo de plantas medicinales y colmenas que queman.

La difícil situación de los Tikuna ilustra el peligro del coronavirus a medida que se propaga por la selva tropical donde las tribus viven en lugares cerrados con servicios médicos limitados. A la mayoría solo se puede llegar en barco o en avioneta.

«Estamos muy preocupados, principalmente porque no llega la ayuda», dijo Sinésio Tikuna en una entrevista telefónica.

Brasil tiene el mayor número de muertos por COVID-19 en América Latina, con más de 15.000 hasta el domingo. La ciudad per cápita más afectada es Manaos, en el Amazonas.

Mientras Sinésio Tikuna describía en la entrevista su creencia de que el humo de la colmena salvó a cuatro miembros de la tribu enfermos, en un hospital de Manaos no había nadie para ayudar a una mujer con fiebre que no podía respirar. Un policía la colocó en una camilla y la llevó adentro con la ayuda de un fotógrafo de The Associated Press.

Los indígenas que habitaban los ríos Solimoes y Negro que se fusionan en Manaos para formar el río Amazonas intentaron durante semanas sellar sus reservas debido al virus, pidiendo donaciones mientras esperaban las entregas de alimentos del gobierno para poder permanecer aislados. Pero para muchos la ayuda no llegó, dijeron los defensores indígenas.

La cuenca del Alto Solimoes tiene 44 reservas tribales y se ha convertido en el foco de infección indígena de la Amazonía brasileña. Las pruebas médicas son extremadamente limitadas, pero muestran que al menos 162 de los aproximadamente 76.000 indígenas del área han sido infectados y 11 han muerto. Hay más de 2.000 infecciones confirmadas en partes del área no supervisadas por el proveedor de atención médica indígena del gobierno.

En la ciudad de Manaos, la principal de la región amazónica brasileña, hay unas 200 mil personas infectadas de coronavirus, según el informe elaborado por la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) que realiza un sondeo en 133 ciudades de todo el país.

Los números recogidos por la UFPel en Manaos confirman las informaciones sobre la «subnotificación» de los datos del ministerio de Salud de Brasil, que el domingo por la tarde notificó 241.080 infectados en todo el país y 16.118 muertos. De acuerdo con el informe de la UFPel -cutos técnicos resultaron agredidos durante el trabajo de campo- entre 180 mil y 220 mil personas están infectadas con Covid-19 en Manaos.

Esa cifra representa un 11% de la población de esa ciudad, la capital del estado de Amazonas Entre tanto, los números del ministerio de Salud federal indican que en Manaos hay 10.407 pacientes infectados y 949 personas fallecidas. El alcalde de Manaos, Arthur Virgilio, denunció la falta de colaboración del presidente Jair Bolsonaro y solicitó el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar el «colapso» del sistema de salud municipal.

La investigación nacional de la UFPel, centro académico del estado de Rio Grande do Sul, es coordinado por su rector Pedro Rodrigues Curi Hallal. Los equipos de la UFPel realizan tests rápidos a los vecinos al tiempo que se les formula un cuestionario que luego es sistematizado por el instituto de opinión pública Ibope.

El trabajo de campo y procesamiento de la información es realizado por «unos 2.000 brasileños y brasileñas en una pesquisa que puede salvar millares de vidas, ellos merecen protección de las fuerzas de seguridad y una salva de aplausos», declaró el rector Curi Hallal. Pero al contrario de ello «algunos investigadores fueron detenidos y tratados como delincuentes» por las policías locales en algunas ciudades y fueron objeto de diversos tipos de agresiones, denunció Hallal.

Por ejemplo, en Santarem, estado de Pará, desconocidos destruyeron la casa de una encuestadora donde se acopiaba el material recogido, contó el académico.Manaos es conocida mundialmente como la puerta de entrada a la región de la selva amazónica y recientemente su alcalde, Arthur Virgilio Neto, pidió ayuda a los líderes mundiales y activistas climáticos, incluida la activista adolescente Greta Thunberg. En un video publicado en su cuenta personal de Twitter, Neto le solicitó a Thunberg que lo ayudara a crear conciencia sobre la situación en Manaos.Thunberg retuiteó una foto el 5 de mayo que muestra fosas comunes en Manaos a sus 4,1 millones de seguidores con el hashtag #SOSAMAZONIA.