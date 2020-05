El Concejo Deliberante podría tratar el lunes la Emergencia Económica y Social

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Seguramente habrá modificaciones al proyecto y la semana que viene tomará estado parlamentario», anunció en su visita a Radio 3 la concejal oficialista Lorena Alcalá, presidenta además de la Comisión de Hacienda. La norma impulsada por el Ejecutivo había ingresado al cuerpo legislativo el viernes pasado y tendrá algunas modificaciones, como por ejemplo el no congelamiento de sueldos a los empleados municipales. «Igual llegamos a una consenso con los gremios sobre algunos parámetros, no se puede prometer lo que no se podría pagar», advirtió Alcalá.

«El viernes pasado fue ingresado el proyecto de Ordenanza del Ejecutivo Municipal para la Emergencia Económica y Social y también teniendo en cuenta la situación financiera del municipio, que viene adquiriendo un grado de gravedad desde hace bastante tiempo antes que la pandemia», indicó Alcalá en los estudios de AM 780.

«Seguramente en el transcurso del día habrá algunas modificaciones y tomará estado parlamentario la semana que viene», adelantó la edil oficialista.

«En mi carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda tuvimos reunión con el presidente del Concejo Deliberante y con los de los diferentes bloques y acordamos sesionar el próximo lunes porque hay varios temas urgentes y la intención es llegar con un dictamen para tratarlo», confirmó Alcalá.

«Todos los concejales trabajamos en el territorio, algunos más y otros menos, y entendemos la situación de la ciudad», analizó.

«En la Mesa Intersectorial de Emergencia que conformó el intendente hemos sido escuchados, se trabaja de manera articulada, se nos muestra la situación del municipio, lo financiero y lo social, como la de las otras áreas, y creo que con esa visión es más sencillo alcanzar un consenso; escuchando las inquietudes y demandas de todos los sectores», consideró.

«La intención es que la Emergencia Económica no se extienda más allá del 31 de diciembre. Es una herramienta más que tendrá el Ejecutivo para enfrentar esta situación de crisis», recalcó la concejal.

«Los vecinos y vecinas necesitan generar sus fuentes económicas, siempre siendo responsables, lo fundamental es no relajarse aunque los casos se han aplacado, principalmente quedarse en casa, no es un capricho, es una pandemia que nos hace padecer», evaluó sobre la habilitación del comercio en la ciduad.

«El Ejecutivo tendrá la facultad para el ordenamiento interno de cuentas y la posibilidad de generar otros ingresos. Ojalá no tenga que endeudarse porque no sería conveniente, aunque si es necesario, podría hacerlo», explicó sobre la norma que podría aprobarse el lunes.

«Hay otros proyectos paralelos que ya tomaron estado parlamentario el lunes pasado, como el del concejal Ezequiel Perrone, que habla de una contribución que solicitamos al sector privado que no tributa en Trelew, entidades que incluso pudieron seguir su actividad durante la pandemia y que sería un paliativo para acompañar la demanda en la asistencia social», recordó Alcalá.

«Los funcionarios con cargos políticos tomaron el compromiso de hacer su aporte económico no obligatorio porque conocen y entienden la necesidad. Y desde el Concejo Deliberante estamos haciendo lo mismo», valoró.

«En esta mesa de charlas y reuniones con los diferentes sectores gremiales se escucharon todas las voces y hubo un consenso para hacer modificaciones, no congelar completamente los sueldos de los trabajadores, pero tampoco otorgar un aumento que no se pueda pagar, ya tenemos sobrados ejemplos», señaló.

«Es muy fuerte el acompañamiento del empleado municipalidad, su responsabilidad, son los más expuestos y también están sacrificando muchas horas de su vida diaria para acompañar la gestión», destacó.

«Como en la economía de cada hogar, vamos haciendo diferentes recortes, pero al mismo tiempo debemos asistir a personas que ya no tienen ingresos como antes de la pandemia», dijo sobre la demanda alimentaria.

«Es cuestión de arremangarse y ver como salimos adelante entre todos, es un trabajo diario y constante. Trelew es muy solidario cuando la causa es justa. Hay muchas organizaciones, comerciantes y empresarios que colaboran con diferentes insumos, las fuerzas militares también ayudan en la elaboración de los alimentos, no sólo el municipio entrega viandas, también muchas personas sin nombre y apellido», reconoció.

«Antes era el trabajo, ahora pasa por los alimentos, Es triste, es desesperante, no nacimos en cuna de oro y sabemos lo que es la necesidad. Nos preocupa y por eso apelamos a la buena voluntad de la oposición para que acompañe estos proyectos», exhortó.

«Sin público presente, con una mínima cantidad de empleados, los que son imperiosamente necesarios, sin la prensa, pero con transmisión de la Radio Municipal y a través de otras plataformas digitales», dijo respecto de cómo será la sesión del próximo lunes en el Concejo Deliberante.