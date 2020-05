Dos proyectos que impulsa Artero “irritan al gobernador Arcioni”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La reciente posición de la diputada de Chubut al Frente, Rossana Artero, irritó al gobernador Mariano Arcioni porque impulsa dos proyectos que van contra el Gobierno.

Uno de esos proyectos de ley, tiene como objetivo que, si alguien aspira establecerse en un cargo debe tener al menos cuatro años de residencia en la Provincia del Chubut.

El otro proyecto reclama al Poder Ejecutivo que publique la ley que derogó la venta de tierras con bosques, que se aprobó por la Legislatura anterior, y que llamativamente nunca se publicó en el Boletín Oficial.

Para la diputada “una ley que esté sancionada y no se publique, es como que uno quisiera gobernar diciendo, esta ley no me gusta entonces no la publico así no tiene vigencia”.

De manera que, si en las próximas 72 horas, el ejecutivo no explica los motivos por qué la norma no se publicó, Artero aseguró que se debe acudir a la justicia, ya que estaríamos ante la comisión de un delito.

Por otro lado, detrás de uno de esos proyectos, Artero criticó la designación de Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut.