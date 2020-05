Dos meses llevan protestando trabajadores de Fyrsa por sus quincenas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo informó a través de una protesta que realizaron los trabajadores este sábado, Marino Fuentes, delegado de los trabajadores de Fyrsa. El reclamo de los trabajadores de Fyrsa, es porque llevan dos meses sin cobrar sus quincenas.

“Nos deben plata, nos deben los haberes de cada trabajador, y llevamos cuatro quincenas. Son 264 familias las que están en la problemática sin cobrar, sin trabajar. No tenemos obra social, no nos están pagando los salarios… no nos dan ningún aporte jubilatorio”, denunció Fuentes a través de los medios de comunicación.

“No tenemos la respuesta de los empresarios, y la cara de ellos tampoco. Vinimos con cinco audiencias conciliatorias para poder llegar a un diálogo, a un acuerdo con esta gente con lo cual no se ha logrado. Tienen de excusa la pandemia, y que no tienen plata, cuando sabemos que la plata ya se ha generado y vendido. La plata nuestra no aparece”, señaló.

Fuentes, precisó que “estamos marchando pacíficamente. Queremos hablar con alguien del Gobierno, si puede ser con el Gobernador mismo, ya sabe de la problemática de nosotros porque hemos venido varias veces. Queremos que nos atienda el Gobernador o algún ministro”.

Declaraciones