Docentes se concentrarán en calles de la ciudad para reclamar por salarios adeudados

Daniel Murphy, secretario General de la Regional Sur de ATECh, sobre esto manifestó que será sin poner en riesgo la salud de la gente y sin romper la cuarentena porque llevaran adelante las acciones con todos los resguardos necesarios.

El dirigente gremial agregó que “será un número reducido de personas, y tomaremos todos los resguardos, pero si es necesario decir lo que está pasando, sino lo único que podemos ver es como no se solucionan los problemas, hay que mostrar todo lo que dijo el gobierno que iba a hacer y no hizo”.

“Nos reuniremos a las 11 horas el domingo en Güemes y San Martin, es una esquina que muchas veces nos congrego a los docentes. Reclamaremos por los salarios y por un cambio en esta política que nos está llevando al desastre”, anunció.

“Lo único que vemos de parte del gobierno es la intención de utilizar esta pandemia para tapar y ocultar los reclamos” dijo Murphy en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3.

Sobre el reclamo en sí dijo que “nuestra intención es que se vea en la calle el reclamo que llevamos adelante, seguramente seremos un número reducido de personas y de esta manera también vamos a tener un mayor resguardo porque no vamos a tener una cantidad enorme de gente junta”.

“Arcioni lo único que sabe hacer es mentirnos, esconderse y seguir fundiéndonos a todos con una política desastrosa, llena de errores o con la intención de garantizar para unos pocos un montón de riqueza y para el resto lo que sobre”

“Lo único que podemos ver es cómo pasa el tiempo y los problemas no se solucionan y se agravan, estamos atados y hundidos cada vez más con respecto a la deuda a nivel provincial” dijo el gremialista.

Agregó también “hay que exigir que salga el impuesto a la riqueza a nivel nacional y que llegue parte de eso a la provincia por las riquezas que se generan en esta provincia y tenemos que avanzar también en una ley tributaria”.

“Las clases virtuales agravan las desigualdades”

Por otra parte Murphy se refirió a las clases virtuales que se están dando producto de la pandemia mundial y del aislamiento social obligatorio “hay muchas cosas para analizar sobre el tema de la educación virtual, lo que vamos viendo es que esto agrava las desigualdades, hay chicos que tiene la posibilidad y otros no pueden acceder a la educación en esos términos”.

“Es muy escasa la participación y hay muchos estudiantes que están quedando afuera de la educación virtual, en todos los niveles, por distintas razones, no tienen internet, porque tienen mala conexión, no tienen computadora o alguien que los acompañe y que los ayude en este trabajo virtual que es completamente distinto al que hacemos en el aula” manifestó el dirigente de la Regional Sur de ATECh.

En ese sentido, admitió “es cierto que falta capacitación” aunque señaló que “el gobierno jamás se ha preocupado por pensar en la educación virtual, que es otra cosa distinta”.

“Además de todo esto, nosotros sin sueldo no tenemos porqué realizar clases virtuales, muchos están enojados y no quieren hacer un esfuerzo más para hacer algo que en definitiva no convence ni resuelve los problemas que hemos tenido en estos tiempos”.

En la misma línea, sostuvo: “Hay una cuestión legal en todo esto, que es que el estatuto nuestro no prevé el trabajo virtual. Pero más allá de esto el gobierno provincial no está haciendo nada para que las cosas mejoren, por ejemplo, garantizar que haya mejor internet en la provincia”.

Por último, sobre la entrega de cuadernillos dijo que “muchos de ellos no están situados, no tienen nada que ver con el contenido que se estaba trabajando en el aula, no hay adaptación sobre esos contenidos, hay mucha diversidades que quedan completamente afuera, la educación especial no tiene lugar en ese contexto.