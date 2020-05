Docentes continuarán sin dictar clases virtuales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Debido a la falta de certezas sobre los haberes adeudados, mantendrán esta semana la medida de fuerza. Resaltaron que solo cobraron 2 de los 5 meses que transcurren en 2020.

El o la nuevx ministrx de Educación no tendrá una buena recepción de parte de los docentes de Chubut. Aunque no está confirmado en forma oficial, fuentes confiables señalan que será Florencia Perata –oriunda de Esquel- la sexta ministra del gobierno de Mariano Arcioni en ese sensible área.

Llega luego de breves gestiones de Gustavo Castán (3 meses); Graciela Cigudosa (15 meses); Leonardo De Bella (4 meses); Paulo Cassutti (dos meses y ningún día de clases); y Andrés Meiszner (6 meses).

Al nuevx funcionarix le espera el conflicto con los trabajadores de la educación a los que se les adeudan dos meses de salario. Hasta este lunes 25 de mayo solo cobraron marzo quienes ganan menos de 65 mil pesos, en tanto los que superan esa suma apenas accedieron a 25 mil el último fin de semana.

Aún se les debe marzo, entonces, a los rangos 3 y 4, y abril a todos, mientras el jueves de la próxima semana ya deberían cobrar mayo, lo cual a esta altura es altamente improbable.

De allí que los docentes hayan decidido darle continuidad a la medida de fuerza iniciada el último jueves, la cual consiste en dejar de dictar las clases virtuales, aclarando que no todos lo estaban haciendo por varias razones que iban desde haberse sumado a la retención de servicios a carecer de medios tecnológicos o conexiones adecuadas de internet.

Durante la manifestación realizada este lunes informaron que “ante la falta de respuestas y el destrato del gobierno de Mariano Arcioni, el Consejo Directivo de ATECh ha resuelto dar continuidad al cese de las actividades virtuales frente al incumplimiento del pago de nuestros haberes del mes de marzo y abril”.

Asimismo, resaltaron que “no tenemos certeza de un cronograma de cobro y transcurridos 5 meses del año solo hemos cobrado 2 salarios”.

En este contexto, insistieron en que las actividades virtuales que se desarrollaban desde que se declaró la pandemia del Coronavirus “no son una obligación contractual, carecen del carácter convencional y están fuera de nuestro estatuto y nuestro convenio colectivo”, indicó El Patagónico.