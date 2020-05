Detuvieron a un joven por violar la cuarentena y denunció que le fracturaron la costilla en la comisaría

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un joven aseguró que lo llevaron hasta la Seccional Sexta de Comodoro, y allí le dieron patadas hasta fracturarle una costilla, luego de haberlo golpeado con la pistola en un patrullero. Radicó la denuncia por abuso policial en el Ministerio Público Fiscal.

Claudio es un joven que en la madrugada del domingo fue detenido por violar la cuarentena; fue interceptado por un móvil policial en el barrio San Cayetano, y denunció que fue golpeado por personal policial.

El hombre trabaja en la Agencia Provincial de Seguridad Vial y fue demorado junto a unos amigos, que intentaron escapar. En las últimas horas radicó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. “Me detuvieron por no cumplir con la cuarentena. Estaba con unos amigos, ya me volvía a mi casa y fuimos interceptados por la policía, no opuse resistencia, pero me llevaron a la comisaría”, relató Claudio.

Contó que luego de que sus amigos intentaron escapar “yo me quedó en el vehículo, bajé, me esposaron sin poner resistencia, porque sabía que estaba incumpliendo”, dijo. Asimismo, aseguró que lo subieron al patrullero, donde le pegaron un culatazo con la pistola. “Me llevan hasta la Comisaría Sexta y donde entro, automáticamente me empiezan a pegar, me dan de patadas y piñas, me fracturaron la costilla”, manifestó.

Además, afirmó que no quisieron brindarle asistencia médica pese a que les decía que tenía dolores. “Me llevaron a mi casa con notificación a mis familiares y uno de los policías me dice que no me convenía hacer la denuncia”, expresó a Canal 9.