Desde Sitravich piden la renuncia de Cittadini y reflejan la falta de sal para trabajar en el Plan Invernal

La regional Esquel del Sindicato de los Trabajadores Viales del Chubut, puso el grito en el cielo por la mala situación que atraviesan en el rubro, con el atraso de sueldos, la falta de infraestructura y principalmente la falta de diálogo por parte de Nicolás Cittadini, presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), por quien piden la renuncia.

En diálogo con NOVA, el delegado de Sitravich de la ciudad de Esquel, Juan Chaura, manifestó que «Carlos Milani, secretario general, ha tenido algunas reuniones que no han llegado a nada, y en mi caso, el diálogo con el ingeniero Nicolás Cittadini se terminó hace mucho tiempo».

Chaura recuerda el siniestro que hubo en la localidad cordillerana, donde se quemaron varias hectáreas de campo y el personal de Vialidad Provincial estuvo trabajando como es habitual.

«Nos convocamos, los vehículos no están en condiciones, faltan cubiertas, faltan cuchillas, les falta la ropa a los trabajadores y fundamentalmente el sueldo. En ese incendio le pedí a Cittadini tener una reunión, me dijo que después y se fue a comer un asado a Río Pico. Luego no volvió a Vialidad, volvió a Bosques y lo invité a que venga a Jefatura y no lo hizo. Fuimos nosotros, él se sintió amenazado y fue la excusa que puso para no hablar con los trabajadores», señaló Chaura.

En ese sentido, queda reflejado la conexión que existe entre los trabajadores y las autoridades provinciales, en este caso Nicolás Cittadini. «Al tener cola de paja, él no va a reconocer las cosas, que falta esto, que se caen las licitaciones. Él con el señor Mariano Arcioni no hacen ninguna gestión para el bienestar de los trabajadores que representa», indicó el delegado.

Juan Chaura manifestó que las autoridades provinciales, en lo que es esta cuarentena, «no hicieron ningún reconocimiento para el trabajador vial» agregando que «con argumento legal, se negaron de autorizar la licencia anual reglamentaria».

«Yo no sé cómo Arcioni sostiene a este tipo de funcionarios como Cittadini. Hay un rosario de cosas, hay denuncias por violencia de género, el tema de las contrataciones, entre otras cosas más como las listas de El Embrujo con el nombre de Cittadini con el monto de 20 mil pesos», sostuvo Chaura.

En la actualidad, los trabajadores viales se encuentran sin terminar de cobrar el mes de marzo, les deben acuerdos salariales que, a base de promesas, el gobierno usó para llegar a la conducción de la provincia.

Plan de Invierno

Como si fuera poco, el Plan de Invierno presentado por Arcioni «con bombos y platillos», según dijo Chaura, agregando que «la realidad marca que miente en todo sentido, porque si no tenés la sal que es lo esencial para las rutas, si no tenés el anticongelante para los vehículos, si tenés la mitad de la flota rota, no podés hacer tu laburo».

Con este presente en Esquel, los viales están pasando por una retención de servicios: «No sale nadie, portones cerrados, hasta no tener garantías salariales y de equipamiento», finalizó Chaura.