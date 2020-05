Desde la ODG proponen un protocolo para salidas recreativas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia. Lic. Valeria Coniglio, y su equipo se reunieron con los integrantes de la Comisión 2 de las Personas con Necesidades Especiales, del Niño y Otros Sectores Sensibles que preside la concejal Alejandra Robledo

En la oportunidad, el equipo de la ODG presentó un proyecto de protocolización de salidas de esparcimiento para el resguardo de la salud de niños, niñas y adolescentes ante la inminente apertura de las actividades en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio ante la pandemia por COVID-19.

El pedido de que se analice las salidas para niños, niñas y adolescentes había sido planteado por esta Oficina tanto en el Concejo Deliberante como ante autoridades del Ejecutivo Municipal y del Área Programática Sur, además de consultar a especialistas y entidades de salud de la región.

“Nos preocupa que a más de 50 días de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, aún no hay estrategias de esparcimiento para niñas, niños y adolescentes. Motiva esta presentación la preocupación por su salud emocional, psíquica y física: hay angustia, estrés por la situación general y la realidad de las propias familias”, fundamentó la Lic. Coniglio.

Luego de un intercambio con los concejales Alejandra Robledo, Daniel Vleminchx, Natalia Guerreiro (Frente de Todos), Graciela Saffirio, Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) y Omar Lattanzio (Raúl Alfonsín), el equipo de la ODG se reunió con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Maximiliano Sampaoli, a quien le presentaron las sugerencias referidas a la población infantil y adolescente.

Las recomendaciones incluyen prever las salidas de niños y adolescentes diariamente dentro de una franja horaria que no coincida con el horario de mayor actividad comercial y administrativa (organismos públicos, de servicios, entidades financieras, etc). La duración máxima destinada a la salida de esparcimiento es de una hora, y la distancia no superior a un kilómetro desde el domicilio.

El organismo recuerda también que para realizar la salida de esparcimiento, no se podrá utilizar medios de transporte público ni realizar traslados en vehículos particulares. Se recomienda asimismo no utilizar la salida de esparcimiento para acudir a locales comerciales, excepto en las situaciones previstas por el Decreto Nacional pues los niños se exponen potencialmente a la transmisión del virus.

Los espacios públicos como plazas y parques permanecerán cerrados, a la vez que se desaconseja la salida a playones u otros paseos tradicionales que pudiesen concentrar población. Los niños, niñas y adolescentes pueden salir acompañados por un adulto conviviente que irá con tres niños como máximo. Si sale con una persona que no sea su progenitor (por ejemplo, un cuidador), deberá contar con la autorización previa del mismo.

No pueden salir los niños que tengan síntomas de infección respiratoria o ni aquellos que convivan con personas aisladas o de riesgo. Se recomienda mantener una distancia mínima de dos metros respecto a otras personas durante toda la salida. Asimismo, lavarse las manos antes de salir y al volver al hogar, y llevar solución hidroalcohólica para higienizar las manos si tocan superficies que puedan estar contaminadas.

Durante estas salidas, los niños no se deben juntar con otras personas no convivientes ni realizar actividades grupales. Por otro lado, se aconseja que eviten salir con juguetes u otros elementos que puedan contaminarse.

Por último, desde la Oficina recuerdan que se debe considerar esta instancia como una modalidad de prueba que puede retrotraerse en función de la circulación viral en la comunidad y de allí, la importancia de la responsabilidad de los adultos y progresivamente, de niños mayores y adolescentes para poder sostener esta alternativa en pos de la salud y la recreación.