Desde el ICEPP se analizó la Deuda pública de la Provincia

El Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas Públicas (ICEPP) “José María Sáez”, a través de la Coordinación de Capacitación y Apoyo Institucional a Municipios y Comités Departamentales, a cargo de la Lic. Edith Terenzi, realizó una videoconferencia con el Economista y Abogado, Facundo Ball, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la deuda pública de la Provincia del Chubut.

“No sabemos cuál es el rumbo. No hay un Plan económico. Los datos reales no se conocen; no hay transparencia en la información. El tamaño del gasto público hace que las finanzas sean insostenibles. Una reestructuración mejoraría las finanzas, pero no solucionarían la situación, tampoco alcanzaría para pagar sueldos, proveedores. La reestructuración de la deuda no asegura que después las finanzas públicas entren en una trayectoria virtuosa de sostenibilidad en el tiempo”, destacó el economista.

Por su parte, el Diputado Nacional Gustavo Menna expresó que “el Lic. Facundo Ball aportó datos concretos que demuestran que la situación calamitosa y de quiebra de la Provincia se debe a una sucesión de gobiernos provinciales que durante más de 16 años dilapidaron recursos, hicieron crecer exponencialmente el gasto público sin mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado y tomaron una deuda enorme entregando las regalías petroleras en garantía. Todo ello con el agravante de un gobierno que no tiene la menor idea para dónde salir, que nos pone cada mes en una situación peor y que sólo apela a ir tirando con casi tres meses de deuda salarial para algunos segmentos”.

La Presidenta de la UCR Chubut, Jacqueline Caminoa manifestó que “de nada vale reestructurar la deuda sin un verdadero plan económico para bajar o controlar el gasto público. Esto tiene que ser exigido por los legisladores al momento de tratar el proyecto para estirar los plazos de la deuda”.

El encuentro, moderado por la Lic. Gabriela Liendo, contó con la presencia de casi un centenar de participantes, incluidos diputados provinciales, concejales y público en general