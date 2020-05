Defensa Civil maltrató a los estudiantes comodorenses que arribaron a Trelew, además de querer cobrar 25 mil pesos por llevarlos 

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ignacio Gomez, padre de una de las estudiante que arribó en el vuelo a Trelew, manifestó su indignación por el maltrato que sufrieron los chicos que debían venir hacia Comodoro Rivadavia, ya que una vez que arribaron a la ciudad del valle, desde Defensa Civil los maltrataron y “les pedían dinero en mano para traerlos hacia la ciudad”. Desde Defensa Civil de Comodoro les aseguraron a los padres que ellos los traerían para cumplir con el protocolo, lo que no se cumplió.

“Tengo indignación, no les dieron ni un vaso de agua, los mantuvieron amontonados, con maltrato del jefe de Defensa Civil de la provincia, porque no le dio nombre y quería cobrar 25 mil pesos por cabeza para traerlos de Trelew a Comodoro. Habíamos hecho las gestiones para irlos a buscar, pero la gente de Defensa Civil nos dijo que ellos se encargaban con protocolo, llevándolos casa por casa” afirmó Gomez.

De esta manera, expresó “Cuando llegan a las 14 hs le dijeron que no había ningún protocolo, con maltrato, estudian en La Plata, más de 50 días en cuarentena. Es maltrato solo por ser de Comodoro, se comunica mi hija, yo la estaba por buscar pero la gente de Defensa Civil nos dijeron que se hacían cargo, entre los 10 pibes no juntaban 1500 pesos”.

El padre denunció “Cero protocolo de covid, no se le tomó temperatura, ellos venían con barbijo, guantes, da bronca porque uno venía con todo el cuidado, sabíamos que son dos semanas a respetar, con todo eso este maltrato pidiéndole plata en mano. Son 78 de Trelew, 72 de Puerto Madryn, 5 de Gaiman, 5 de Rawson y 10 de Comodoro Rivadavia”.

Por último, Gomez indicó “No se puede jugar con eso. Mi hija le dice ´pasen por mi casa y mi papá se las va a dar´, y le dijeron que era plata en mano, estaban a punto de desmayarse porque ni un vaso de agua les dieron, los trataron peor que a perros, no merecemos eso, no han cometido ningún delito para ser maltratados de esta forma. No entiendo que le pasa a la gente del valle con ese maltrato, a parte le decían por qué vinieron, hicimos todo como correspondía, cuando mi hija estaba embarcada llama un colectivo de Andesmar que iban a traer a repatriados. Yo estaba por irme”.