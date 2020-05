Defensa al Consumidor realizó 113 inspecciones y 68 infracciones en lo que va de la cuarentena

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El área municipal realiza inspecciones y recibe denuncias a través de la pagina web trelew.gov.ar/denuncias o al 0800-999-9300, para que los vecinos de la ciudad respeten el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Municipalidad de Trelew a través del área de Defensa al Consumidor continua con las inspecciones a supermercados, mayoristas y minoristas respecto a los precios máximos. Fabio Pratto responsable del área aseguró que se están respetando los precios máximos que están en el listado, sin embargo hay otros productos que no forman parte como huevos, carnes, frutas y verduras; por lo cual ha sufrido aumentos.

Asimismo, el área de Defensa al Consumidor, realiza inspecciones de manera permanente solicitando la exhibición de los precios: “Si el comerciante no tiene los precios a la vista, se le realiza el acta de infracción. En eso vamos a ser implacables porque el consumidor no tiene la posibilidad de decidir si quiere comprar o no y hoy en día no estamos para andar dando vueltas”, explicó Pratto. Además desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio el área, recibió más de doscientas denuncias y reclamos a través de la web: “Se realizaron 113 inspecciones, verificando exhibición de precios y precios máximos, labrando 68 actas de infracción”, aseguró el responsable el área.

Los ciudadanos pueden realizar las denuncias a través de la página web de la Municipalidad de Trelew -www.trelew.gov.ar/denuncias- donde se reciben de cinco a diez denuncias por día y además se realiza atención al público a través del número 0800-999-9300, con el fin de que los denunciantes no tengan la necesidad de salir de su casa. Respecto a los resultados de las denuncias, son favorables aseguró Pratto y en caso de llegar a una audiencia de conciliación, será la única vez que el denunciante tendrá que presentarse en las oficinas de Defensa al Consumidor, ubicadas en Perito Moreno Nº729; cumpliendo con el debido protocolo de seguridad y distanciamiento social.

Actualmente en las oficinas de Defensa al Consumidor están trabajando tres personas fijas en horario completo y otras once se turnan día por medio para realizar las inspecciones en los comercios de la zona.