Cuarentena en Chubut: un extremo caso de cómo se administra la cuarentena

Chubut es un caso extremo y “sui generis” dentro del universo de provincias argentinas, en cuanto a las medidas de prevención del coronavirus. La Provincia llegó hasta el 15 de abril sin casos. Entonces se detectó el primer caso, y hoy tiene dos casos de infectados.

Sin embargo, las medidas restrictivas son las mas extremas del país y claramente, sobrepasaron en dureza lo establecido por el Presidente en su Dto. 297/2020 y concordantes. Hay razones, pero están muy lejos del coronavirus.

Caracterización de la situación

La Provincia tiene cerrados sus límites, no deja ingresar a nadie ni desde Río Negro ni desde Santa Cruz. Nadie puede cruzar el limite interprovincial.

La prohibición de transitar la vía pública es extremadamente estricta. La policía conmina a volver a ingresar a su casa a vecinos a los que encuentra en la puerta de su casa. Hubo roces y conflictos por esto.

Hubo numerosos hechos de maltrato policial, excesos, detenciones ilegales.

Un hecho grave fue “filtrado” un audio donde un jefe policial urgía a un subordinado “salí a detener gente”. El ministro me llamó y quiere “gente detenida”.

“El Ministro” es Federico Massoni, Ministro de Seguridad de la Provincia, un “monje negro” de la Administración Arcioni. Hombre que fue responsable de repudiables hechos represivos el año pasado contra los docentes, obligado entonces a renunciar por la presión popular, pero que solo dos meses después el Gobernador volvió a designar como Ministro.

Hasta hace pocos días, a las 20 horas, en todas las ciudades y pueblos de la Provincia sonaban sirenas que indicaban a la población que a partir de ese momento nadie podía encontrarse en la vía pública. Se impuso, por resolución del Ministro Massoni. Un virtual “toque de queda”, institución que no existe en nuestro derecho, una clara extralimitación del gobierno del Escribano Arcioni.

Todas estas medidas resultan, en términos de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, irrazonables, y por lo tanto, inconstitucionales.

Según doctrina de la Corte, reiterada en numerosísimas sentencias, es irrazonable la medida que no guarda relación con el objeto que pretende alcanzar.

En efecto, claramente, en Chubut ni hay circulación comunitaria, ni siquiera hay contagio por contacto estrecho con personas que hayan “importado” el virus desde el exterior.

Toda medida tomada en defensa de la salud pública debe ser “solución de compromiso” entre ello, la salud pública y la actividad económica. Ello así porque desde lo formal, la actividad económica es otra garantía constitucional, y en el terreno de los hechos la interrupción de la actividad económica también causa graves daños a la sociedad y los individuos.

Lo que se desprende del párrafo anterior, es que las medidas que tome la administración deben estar en su punto justo, ni deben ser menores que lo científicamente aconsejado como necesario, ni deben ser mayores que eso.

El Poder Ejecutivo nacional ya ha establecido esa “solución de compromiso”, se trata de las medidas dispuestas en el DNU 297/2020 y otros decretos concordantes que ha emitido.

Sin embargo, el Gobierno de la Provincia del Chubut los ha excedido claramente ¿cual es la causa, que hay detrás de ese exceso?.

Comencemos por decir que el Gobierno Nacional le ha puesto un claro límite al Gobierno de la Provincia a traves de los autos “Estado Nacional – Secretaria de Derechos Humanos c/Chubut, Provincia de s/Habeas Corpus, que tramita ante la Justicia Ordinaria Provincial de Chubut. A raíz de esa presentación, el Ministro Massoni ya dejó sin efecto todas sus resoluciones que exceden el Decreto 297/2020 del Presidente de la Nación.

Sin embargo, al requerimiento del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, solicitando a las Provincias que expongan las medidas de flexibilización que ellas consideren en los casos en que la situación epidemiológica las permita, la Provincia, no ha contestado, a pesar de que, claramente, Chubut tiene condiciones epidemiológicas completamente distintas de Capital federal, Provincia de Buenos Aires, provincia del Chaco, Provincia de Tierra del Fuego, Provincia de Córdoba, y otras. La prensa ya anticipa que en siete provincias se flexibilizará la cuarentena, pero Chubut no está entre ellas.

¿Cual es la causa?

La Provincia del Chubut se encuentra en una grave crisis fiscal y una severa crisis económica que es su consecuencia. La Provincia se endeudó en dólares (durante la gestión Das Neves, siguiendo el consejo del entonces Presidente Macri).

La amortización e intereses de ese endeudamiento son descontados por el acreedor de las regalías petroleras Chubut es la única provincia argentina que exporta (ba) crudo.

En el razonamiento lineal e irresponsable que en su momento se hizo, si generaban dolares, podían endeudarse en dólares. De la volatilidad del mercado petrolero -harto conocido – nadie dijo nada…

Los precios del petroleo vienen en caída desde hace mas de un año, pero ahora, la caída es dramática.

A raíz de ese proceso, la capacidad de pago de la Provincia a los empleados estatales fue deteriorandose más y más. La irresponsabilidad supina del Gobernador Arcioni fue todavía mas allá.

El año pasado, para lograr su reelección concedió aumentos a los empleados públicos que ya en ese momento no tenía ninguna posibilidad de cumplir.

Logró la re-elección, y se dió el insólito caso de que en el intervalo temporal entre la elección ganada y el inicio de su segundo mandato, la provincia ardió de manifestaciones contra él, al punto tal que en algún momento circuló como rumor la posibilidad de que no iniciara su segundo mandato y renunciara antes de asumir…

Al día de hoy, la Provincia del Chubut aún no ha abonado los sueldos de marzo de la Administración Pública.

La incidencia de los sueldos de la policía provincial, la justicia provincial, la administración pública centralizada, los maestros y profesores, el personal de la salud, los hospitales es importantisima.

Y ni que hablar de los proveedores del Estado!

La provincia atenazada entre la insolvencia del sector público, el constante achicamiento del sector petrolero, la debilidad del sector lanero y ahora la inexistencia del sector turístico se encuentra en una situación gravísima.

¿Cual es la causa de este claro exceso en las medidas de prevención?

Pues la causa es, en mi opinión, que el deplorable y repudiable Ministro Massoni utiliza como excusa el coronavirus para ahogar la legítima protesta de los ciudadanos chubutenses -y, en particular, de los empleados públicos – contra la pésima gestión del Gobernador Arcioni y su equipo.

No soy yo quien pueda decir que hacer en semejante panorama, pero yo no tengo -ni por asomo- la responsabilidad de gobernar Chubut, no me corresponde a mi decirlo.

Lo claro es que, aquellos a los que les corresponde gobernar Chubut, el Escribano Arcioni y su equipo que incluye al incalificable Ministro Massoni, parece ser que no tienen respuestas para darle al pueblo de Chubut. Ellos son los que tienen la obligación de hacer algo al respecto.

Yo puedo decir “no se como se sale” y puedo al mismo tiempo opinar, porque soy un simple ciudadano, con interés personal en Chubut.

Arcioni y su incalificable Ministro Massoni ni pueden decir “no se como se sale” ni pueden callar, NI PUEDEN TENER COMO ÚNICA RESPUESTA LA REPRESIÓN ENCUBIERTA, (véase, la foto al pié. Edición del diario “El Chubut” de hoy, 23 de abril) MIENTRAS SE ATORNILLAN A SUS SILLONES.

También digamos, tienen su responsabilidad, todos y cada uno de los 27 miembros de la Legislatura Unilateral de la Provincia, que son quienes deben controlar al gobernador y tienen facultades para actuar en caso de incapacidad o mal desempeño del Gobernador.

El mal desempeño es un hecho irrefutable.

Los dispositivos previstos por la constitución provincial para casos como este, deberían ponerse en vigor, la Legislatura, también es responsable.