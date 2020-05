Cuál será el nuevo horario de atención de comercios minoristas no esenciales y corralones de materiales en el Municipio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Municipio de Rada Tilly informó el nuevo horario de atención de los comercios minoristas no esenciales y corralones de materiales.

Los comercios minoristas no esenciales abrirán de lunes a sábados de 10 a 19:30 horas, mientras que los corralones lo harán de 8 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Según se remarcó, tanto los clientes como los empleados deberán utilizar tapabocas.

Mientras tanto, los restaurantes, bares, confiterías, etc. abrirán para la modalidad de take away de lunes a jueves de 10 a 19 horas y hasta las 23, en el caso del delivery, que se extenderá una hora más los viernes, sábados y domingos.

Ferreterías, Panaderías y Farmacias

En el caso de ferreterías, panaderías y farmacias, abrirán de 9 a 19:30 horas. En el caso de las farmacias de turno la atención será sin restricción horaria.

Supermercados Mayoristas, Minoristas y Comercios de proximidad que expenden alimentos

Los supermercados y almacenes abrirán de lunes a domingos de 8 a 19:30 horas.

Las obras de infraestructura (públicas y privadas) están habilitadas entre las 9 y las 17 horas.