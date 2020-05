Continúa en estado crítico el paciente internado por coronavirus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director del Hospital Zonal Trelew, Sebastián Restuccia manifestó que mientras siga conectado a un respirador artificial su pronóstico será reservado. Además, adelantó que esta semana lanzarán dos líneas telefónicas para la reprogramación de turnos.

En relación a las personas afectadas por Covid-19 en Trelew, el responsable del Hospital Zonal Trelew Sebastián Restuccia manifestó que el estado del único paciente internado sigue siendo crítico: “El paciente permanece en la sala de Terapia Intensiva conectado a un respirador artificial. Si bien no tiene mucha variación día a día, el estado es crítico y el pronóstico reservado. Mientras tenga una función vital como la respiración dependiente de un respirador el estado seguirá siendo crítico”, desarrolló en el aire de Cadena Tiempo.

Por otro lado, Restuccia anunció que esta semana desde el nosocomio lanzarán dos líneas telefónicas para la reprogramación de turnos en los que tendrán prioridad los niños y las embarazadas: “Estamos pronto a largar dos líneas telefónicas pidiéndole a la gente que por favor se referencie a esos teléfonos a través de WhatsApp o de llamados para poder empezar a reorganizar los turnos de los pacientes que han quedado sin atención. Se prioriza hasta los dos años de vida, así como la atención a las embarazadas”.

Con respecto a los testeos de Covid-19 efectuados en la ciudad, el director indicó: “Los métodos que se utilizan para testear a la gente son métodos que nos sirven para hacer un estimativo, pero de ninguna manera nos va a diagnosticar. Lo que nos diagnosticó la enfermedad es la técnica de PCR. Está visto en todo el mundo que el testeo masivo no es la solución de este problema. La prevención es la clave. El hecho de hacer más testeos no me va a garantizar liberar una cuarentena”.