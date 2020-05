Con el juicio político como posibilidad, el interbloque se reunirá con el PJ

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La reunión sería la semana próxima. Fue solicitada en las últimas horas.

La información fue confirmada incluso por miembros del interbloque conformado días atrás en la Legislatura de la Provincia. De la misma participarán Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Ángel Chiquichano, José Giménez, Leila Lloyd Jones, Zulema Andén, Miguel Antín, Rossana Artero y Xenia Gabella, que integran dicho espacio, y autoridades del Partido Justicialista a nivel provincial.

La intención es dialogar y avanzar en los caminos que permitan un mayor trabajo conjunto. Claro está, el presente político y económico de la Provincia es uno de los temas principales, y sumado esto a la Pandemia de COVID19 que se vive a nivel mundial.

“Es una reunión muy buena para nosotros, porque también queremos conocer cuál es la realidad que atraviesa el partido, y saber de primera mano las políticas que lleva adelante en este momento tan difícil que nos toca transitar a todos”, dijeron los integrantes del Interbloque.

Días pasados, una de las integrantes del interbloque, Leila Lloyd Jones, evaluó que la relación con el gobernador Arcioni “no está rota, ni no rota, no hay relación, entonces no hay diálogo, y ya cuando no hay diálogo, no hay comunicación ni hay relación, no hay nada”.

Respecto a la posibilidad de plantear un posible juicio político al gobernador Arcioni, dijo Jones, “no hemos hablado de eso, lo que si vamos a plantear lo que veamos correcto y lo que no. No vamos a seguir acompañando la desgobernabilidad del señor Mariano Arcioni”.

Como sea, Arcioni queda en una posición de extrema debilidad en la Legislatura donde deberá negociar con este bloque para poder sacar cualquier iniciativa. Pero también queda un grave riesgo de ser sometido a un juicio político ya que le responde menos de un tercio de los legisladores.

De todos modos, un dato no menor es que, por ahora, el mandatario chubutense cuenta a nivel nacional con un apoyo de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Fuente: Madryn Noticias.