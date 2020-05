Causa Drogas: La familia del «Gordo» González a indagatoria

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Las audiencias serían la semana que viene y ¿qué les podrían imputar a los dos jóvenes y la mujer? Quizás una eventual tenencia para comercialización, con el agravante de que hay una escuela a metros de la propiedad en donde la policía descubrió ese verdadero vivero con más de 100 plantas de cannabis sativa el martes pasado.

Ahora bien, parece que en el Juzgado Federal de Rawson podría convocar a una conocido gremilista, ex esposa y padre de los jóvenes, y no son pocos los que especulan que podrían citarlo a declarar de un momento a otro. Lo que no se sabe, porque nadie ni siquiera lo ha sugerido, es en calidad de qué sería citado a declarar.

Quizás eso tenga que ver con que en la casa en donde presuntamente también él vivió tiempo atrás la policía halló un verdadero vivero de plantas de cannabis, “un secadero” y cerca de una decena de “cactus San Pedro”, que producirían una sustancia altamente alucinógena y por eso le estarían prestando mucha atención los investigadores judiciales.

Entre las incautaciones, vale destacar, la Justicia ordenó que se secuestrara el DVR en el que se almacenan las filmaciones de las cámaras de seguridad que hay en el lugar, los teléfonos celulares de las tres personas que están imputadas (de los moradores de la casa) y otros elementos que hasta el momento no han trascendido.

El allanamiento por el que empezó a actuar el Juzgado Federal de Rawson a cargo del doctor Gustavo Lleral y que terminó con un secuestro sin precedentes de varios millones de pesos en hojas de cannabis sativa, se llevó a cabo el martes pasado en una propiedad situada en la calle Cangallo al 195 y Belgrano, en la zona sur de Trelew, no hubo detenidos pero los moradores del lugar están imputados y tendrían una prohibición impuesta por la Justicia Federal de abandonar la ciudad sin una previa notificación, señaló Radio 3.