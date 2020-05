Castro sobre Otarola: «No sos la única burra al frente de la función pública»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Cynthia Tamara Castro es una prestigiosa abogada de Comodoro Rivadavia que viene denunciando las irregularidades del Ministerio de Familia.

Esta noche «La Chechu» como se conoce a la Ministra de Arcioni la bloqueó en facebook censurandola por un comentario y la abogada le respondió en duros términos: «Le hice un comentario a la Ministra Otarola. La tenía en Facebook hace bastante tiempo y me acaba de bloquear… pero la ignorancia intelectual se despliega ya no puedo dejársela pasar. Porque personas ignorantes cumpliendo una función pública que no se asesoran son los mayores daños le hacen a toda la sociedad».

Además: «No es la primera mujer que me bloquea para después decir cosas y no permitir que responda. Una lastima de parte de Otarola porque no solo demuestra ignorancia intelectual sino pobreza interna porque no se puede sostener lo mal que hace y lo mal que dice cuando es interpelada».

Por último Castro afirmó: «ser burro no es un delito, es una vergüenza pero no un delito Otarola igual tranca que no SOS la única burra al frente de una función pública».