Camarda: “El gobernador juega con el salario de los trabajadores”

El ex concejal de Comodoro Rivadavia, Jorge Camarda, en dialogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3, se refirió a la carta abierta que escribió donde hizo mención a la actual gestión del gobernador Mariano Arcioni.

“La carta tuvo muy buena adhesión y buenos comentarios, yo la escribí porque tenía ganas hace tiempo de hacerlo, y el sábado cuando abrí el diario, leí que le habían hecho un adelanto muy pequeño al rango 3 y eso me broto” manifestó el ex concejal Camarda.

Sobre la misma línea expuso “en la carta expreso mi pensamiento con respecto a la gestión de Mariano Arcioni. Yo trate de ser lo más respetuoso posible a pesar de que expreso algunas cosas muy duras”

“Arcioni no dice nada, su discurso siempre es el mismo, es como si nosotros fuéramos chicos de jardín de infantes, no sé qué es lo que piensa, no sé si tiene un plan, si tiene una estrategia”, añadió Camarda.

Sobre el actual gobernador también manifestó “Yo lo veo que esta desorientado, está solo, que no tiene capital político, no tiene apoyo político en la provincia y en Buenos Aires no le dieron nada, con esto estamos empantanados, estancados y no vamos a avanzar”.

“Si él no tiene las herramientas necesarias para resolver este problema tiene que dar un paso al costado, sino los diputados tendrán que hacerle juicio político”, agregó Camarda.

El ex concejal se expresó sobre lo que sucede actualmente en la provincia y manifestó “yo quiero que las cosas se resuelvan de modo institucional, a través de las herramientas que brinda la Constitución, no a través de una pueblada”

“Yo veo gente muy enojada, lo que pasa es que todo lo que es la cuestión gremial está muy dividida y además la gente tiene miedo al virus, tiene miedo a las amenazas de Massoni, le tiene miedo a la policía, que se exceden en demasía, los maltratos son rutinarios, por esto no salen a manifestarse”, dijo Camarda.

Sobre el conflicto de los estatales dijo también “hay gente que no tiene plata para la comida porque ya hace dos meses y dentro de poco tres, que no cobran, eso es extremadamente grave, no se puede jugar con el salario de los trabajadores y creo que el gobierno hace eso”.

“Yo quiero que los diputados le den a esto la importancia que tiene y si el gobernador no renuncia, le inicien juicio político”.

Con respecto a esto, el ex concejal expresó “por mucho menos se fue Perl, ahí todo el mundo cobraba, había conflictos pero bueno, ahora el déficit es muy grande, hablan de que la mitad de la masa salarial es lo que ellos tienen disponible”

Sobre el gobierno expuso “me parece que el principal asesor es Massoni y yo creo que no es la persona indicada, es complicado”.

Por otro lado hizo un mirada sobre la situación actual que se vive en el municipio respecto a las ollas populares que se han generado en comparación a la época en que el fue concejal “El Comodoro de hoy no es comparable con aquella situación, primero porque hay mucha mas gente, en aquellos días nos conocíamos casi todos, sobre todo con los dirigentes, yo podía discutir y pelearme con dirigentes vecinales de aquellos tiempos”

Por último, sobre este mismo tema, dijo “Hoy tenemos un municipio que tiene recursos, no es el que teníamos nosotros, que apenas nos alcanzaba la plata para darle de comer a la gente y para pagar los sueldos, que siempre se pagaron, todos los meses de la manera que se podia”