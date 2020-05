Buenos Aires: a partir de hoy se publican dos partes diarios con los contagios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Ministerio de Salud bonaerense informó que publicará dos informes oficiales diarios sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en esa jurisdicción.

Según precisó el gobierno de Axel Kicillof, se brindará un reporte con información general a las 9.30 y otro a las 21 horas con los casos del día.

Esta comunicación oficial de la Provincia complementa los informes presentados por el Ministerio de Salud de la Nación a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.

A partir de este martes, el Ministerio de Salud que encabeza Daniel Gollan ya emitió el primer informe de la mañana que cuenta con información general sobre la situación del Covid-19 en la Provincia.

La provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de contagiados del país, era el único distrito importante que no difundía el parte diario de contagios. El parte aún no tienen la discriminación de los contagios distrito por distrito, lo mismo que ocurre con el parte diario de la Ciudad, que no discrimina por barrio.

La primera comunicación oficial ilustra los casos confirmados según el grupo etario, clasificación epidemiológica y género. También suma la información general de los casos confirmados, recuperados, fallecidos, internados y en cuidados intensivos en la provincia de Buenos Aires.

Según detalló la cartera, el informe diario que se emitirá a las 21 horas contendrá la situación epidemiológica del día en la provincia: cantidad de test realizados, casos confirmados, altas y fallecidos.

Estos nuevos informes serán enviados a todos los medios de comunicación y serán subido a las redes oficiales del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.