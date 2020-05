ATECH se moviliza este domingo en reclamo del pago de sueldos: “Hay compañeros que no tienen para comer”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Magalí Stoyanoff, desde ATECh, se refirió en Nuestras Mañanas a la movilización que realizarán este domingo, en reclamo del pago de sueldos, en medio de la pandemia. Escuchá la entrevista.

“El 90 % no percibimos nuestro salario, el domingo trasladamos el reclamo a la calle, con la precaución que requiere, no queremos romper la cuarentena. Necesitamos que este reclamo no quede en las paredes de nuestras casas, la situación de compañeros que no tienen para comer es desesperante” afirmó Stoyanoff.

Asimismo “No queremos atentar contra la salud de nadie, vamos a salir con barbijos el domingo al mediodía, no va a ser una multitud, vamos a estar en calle con los carteles y reclamos. Lo que sabemos que en la realidad trabajamos todos, ni hablar del sector de salud que están poniendo el cuerpo, haciendo a horas sin cobrar el sueldo”.