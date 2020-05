ATECh presenta con CTERA pedido de intervención ante la Organización Internacional del Trabajo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) confirmó que a raíz del retraso y el pago escalonado de los sueldos por parte del gobierno provincial, elevarán el reclamo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Marcela Capon expresó por FM Del Mar que se terminó de confeccionar en consonancia con CTERA y se llama “Queja” a la OIT y es por el incumplimiento que lleva delante la provincia pasando por encima de la Constitución están los convenios de la OIT”.

Puntualmente se refirió al “Convenio 95, donde habla de la prioridad del salario y en ese sentido es lo que viene ocurriendo en la provincia por estos años, porque se priorizan los pagos de la deuda antes que el salario de los trabajadores”.

La dirigente gremial aseguró que “Es un organismo que puede intervenir para que se pueda ordenar y salir del conflicto que llevamos hace más de dos años y esto es ante el problema que tenemos con la justicia porque los jueces siempre se escuchan acá ya lo habíamos presentado en el 2018 con la MUS, el amparo, como son parte se excusan y es complejo que la Justicia accione en la provincia”.

En cuanto a la fecha del pago del tercer rango indicó que no tienen novedad de cuando se realizará “la verdad es un de las cosas peores que le están ocurriendo a los trabajadores la incertidumbre de cuando van a pagar. No sabemos nada, últimamente anunciaban el día anterior, pero aún no han informado nada”.