ATE realizó una movilización y exige sesión para cobrar los sueldos

Tal como estaba anunciado, los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado con Guillermo Quiroga a la cabeza, marcharon hacia Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio.

Desde ATE solicitan que se informe cuál es el plan propuesto por el Ejecutivo Provincial para salir de la crisis económica y financiera y del pago escalonado de haberes. Sueldos que, además, sufren descuentos anticipados del Banco del Chubut y para los cuales no hay un cronograma ni fecha de depósito de los mismos.

Según expresó Quiroga, “la gente está pidiendo que el sector político se ponga los pantalones largos y traten de proponer una alternativa”.

A la salida de la reunión con los funcionarios, el dirigente gremial expresó que “esos fondos no llegan en forma inmediata sino que tiene que salir una ley y para que salga tiene que sesionar la Legislatura y ahí está nuestra preocupación”.

Quiroga afirmó que se debe “convocar a todos los gremios lo más rápido posible, porque no podemos estar sometidos a la incertidumbre si va a sesionar la Legislatura o no, si los diputados van a dar el quórum o no”.

“Queremos que haya una sesión rápida, la semana que viene, porque si no hay sesión esos fondos no serán trasferidos desde Nación”, pidió Quiroga. “Lo que me realmente me preocupa es que haya sesión la semana que viene porque si no, no se pagan los sueldos”.

En cuanto al reclamo de los trabajadores legislativos, quienes se encuentran de paro por el no cobro de sus sueldos, el dirigente de ATE expresó que entiende “que van a poner lo que haya que poner para que haya una sesión ”.

Quiroga también se refirió a los diputados y afirmó que “el sector político es el que opera y rosquea”, señaló Diario Jornada.