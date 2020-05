Asamblea de vecinos de Rawson Playa denuncia maniobras del gobierno provincial 

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se comparte el comunicado público que difundió la Asamblea de vecinos Rawson Playa para denunciar las maniobras del gobierno provincial que están perjudicando de manera extrema a las y los chubutenses.

«ALERTA PÚBLICA

» Chubut no será colonia.

DEFENDEREMOS CHUBUT »

Rawson, MARTES 26 de mayo 2.020

La Asamblea Rawson Playa NO A LA MEGAMINERIA Integrante de UACCH COMUNICA A la comunidad chubutense que:

1. DENUNCIA la maniobra del gobierno provincial y nacional y multinacionales para entregar DEUDA POR NATURALEZA buscando mediante una ley provincial de facultades extraordinarias y suma del poder público que autorizará a hipotecar los bienes comunes o recursos de la naturaleza a cuenta de que las multinacionales lleven adelante proyectos extractivistas, de saqueo y contaminación y usufructúen ganancias con nuestra tierra, AGUA, aire y ambiente condenando a la esclavitud ambiental, política, social y económica a las actuales y futuras generaciones.

2. RECLAMA URGENTE la defensa constitucional y el retorno a la plena vigencia de la democracia en la provincia del Chubut, la división de poderes, derecho a la información pública fidedigna sobre el real estado patrimonial , financiero y de los fondos del tesoro provincial.

3. EXIGE urgente el pago de deudas a toda la población del Chubut y el cese inmediato de la criminalización , hostigamiento y maltrato psicológico y emocional a ciudadanos y habitantes.

4. Proclama la urgente necesidad de un NUNCA MAS DICTADURAS ENCUBIERTAS Y NO ENCUBIERTAS. Urgente democracia en Chubut. BASTA DE mentiras y corrupción!

5. ALERTA sobre un plan de entrega y renuncia de soberanía que hipotecaria Chubut y permitiría un jaque mate y confiscación y desaparición de Chubut como provincia al despojarnos del pleno derecho constitucional sobre el territorio, al arrogarse la suma del poder público y al abandonar a su pueblo. Desaparecidas las bases del Estado de derecho impulsados en dicha ley denunciada en medios provinciales CHUBUT dejaría de ser una provincia y pasaría a ser una COLONIA.

6. Proclama la urgente necesidad del ejercicio de nuestros deberes, derechos y garantías constitucionales en la defensa de la democracia y el ambiente de la provincia del Chubut!

SI CHUBUT ES ENTREGADA COMO PROVINCIA que el pueblo y sus instituciones democráticas desconozcan las leyes de traición, entrega y abandono al que está siendo sometida y esclavizada Chubut!

NO ES NO! NO PASARAN!»

Foto: Aníbail Aguaisol