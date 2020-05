Arcioni y la minería al desnudo: excluye a la Cordillera pero la Meseta sería la zona de sacrificio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Mariano Arcioni volvió a la carga este miércoles con el lobby prominero en Chubut. Aunque evitó avalar la actividad minera en la zona cordillerana, insistió con habilitarla en la Meseta.

«Tenemos que encontrar una forma de desarrollo productivo para la provincia», afirmó el gobernador.

Aquel spot de campaña

«Sigo sosteniendo lo del spot que hice en su momento sobre el tema minería. En la zona de la Cordillera no se puede hacer absolutamente nada, nadie me va a convencer al respecto. Así me digan que no contamina, no se tiene que hacer absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que tenemos que buscar otras formas de recursos en la provincia y no es necesario hablar de minería, sino de desarrollo productivo», afirmó Arcioni en una entrevista efectuada por Radiovision.

El gobernador aseguró que «yo soy el primero que no quiere que se utilice el cianuro, que no quiere contaminar el agua. Quiero que se ejerzan los controles que se tienen que ejercer como en todas las actividades de la provincia, porque acá tenemos petróleo, aluminio, pesca; muchos recursos en los que se puede entender que cada uno tiene su momento, como cuando algunas actividades contaminaban, y mucho».

«Pero a mí nadie me va a convencer. Lo que sí estoy convencido, es de que tenemos que encontrar una forma de desarrollo productivo para la provincia, pero bajo ningún punto de vista en la Cordillera como se está mencionando y como hay operaciones a nivel nacional de parte de algunos medios», sostuvo.

La Meseta como alternativa

Arcioni indicó que «como Gobernador no voy a permitir ningún tipo de extracción, sea de minerales o lo que fuera en la zona de la Cordillera y de la Comarca Andina. Sí tenemos que ver y analizar cuáles son las otras actividades para desarrollo productivo como por ejemplo para la Meseta de nuestra provincia, porque muchos hablan de la Meseta pero me gustaría saber cuántas personas la conocen y cuantas estarían dispuestas a ir a vivir allí y hacer grande esta provincia».

«Estoy de acuerdo en que haya un desarrollo productivo y sustentable que no contamine, que no se use cianuro, que no se contamine el agua. Estoy de acuerdo con eso como en todas y cada una de las actividades que tenemos en la provincia que son las que la hacen sustentable, porque es muy fácil hablar cuando hay muchos que dicen que tenemos recursos, pero no los explotamos», enfatizó.

«De dónde nos hacemos del dinero»

El mandatario provincial se preguntó en tal sentido «de dónde nos hacemos del dinero, por eso también a esas personas hay que decirles que propongan cómo vamos a hacer para poder ser una provincia sustentable y una provincia rica, porque lo cierto es que la actividad petrolera no es algo infinito, la del aluminio hoy está al 50% y la pesca se sabe muy bien cómo ha bajado ante la falta de demanda que hay a nivel internacional».

«Tenemos que buscar actividades que sean sustentables y en las que se cuide el medio ambiente, realizar actividades para el desarrollo productivo de la Meseta de nuestra provincia y dar la discusión con los fundamentos, como corresponde, de cara a la ciudadanía», concluyó.