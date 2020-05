Apple Glass son los anteojos de realidad aumentada que innovará el mundo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se podrán utilizar como unas gafas graduadas.

Apple está trabajando en un dispositivo que revolucionará el mundo en el momento de su lanzamiento: las gafas de realidad aumentada Apple Glass. Jon Prosser, un youtuber especializado en información sobre la compañía estadounidense, ha filtrado algunas de las características del dispositivo.

Sobre el diseño de las gafas, el youtuber afirma que ha visto un prototipo fabricado en plástico. Sin embargo, es posible que la versión final, la que llegue a las tiendas, sea de otro material. Para poder disfrutar de todas sus prestaciones los usuarios deberán tener un iPhone.

Cada una de las lentes de las gafas de realidad aumentada de Apple tendrá una pantalla. La interfaz que verán los usuarios cuando las utilicen ha sido bautizada por la compañía como «Starboard».

En cuanto a la carga del dispositivo, todo apunta a que será como la de los AirPods: en una caja de forma inalámbrica.

Una de las características más destacadas de las Apple Glass es el sensor LiDAR, capaz de calcular la profundidad del espacio y así realizar un mapa en 3D del entorno en tiempo real.

El youtuber destaca que las gafas serán muy fáciles de controlar, lo cual es un gran punto a favor. Los usuarios simplemente tendrán que realizar una serie de gestos para darle las órdenes al dispositivo.

En cuanto al precio del dispositivo, será de 499 euros, más lo que cueste graduar las gafas. En un principio no se podrán utilizar como gafas de sol, aunque no se descarta que en un futuro se añada esta funcionalidad con una actualización del sistema, señaló Ok Diario.