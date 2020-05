Alerta: Pan American Silver especula con poder cambiar la ley en la provincia para habilitar la explotación este año

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El proyecto Navidad en la meseta chubutense, del que es dueño la canadiense Pan American Silver, es uno de los tres proyectos de América Latina en que confían avanzar este año según aseguraron directivos de la multinacional en la reunión anual de accionistas en esta semana. “Ellos subrayan que hay tres proyectos en su cartera que van a generar valor accionario y Chubut (el Proyecto Navidad) se encuentra en el tercer lugar. En primer lugar está El Escobal (Guatemala), en segundo lugar está La Colorada (México) y en tercer lugar está Chubut”, reveló desde Canadá Kirsten Francescone, del observatorio minero Mining Watch, en una entrevista con La Namunkurá. Para ello, deberá la Legislatura modificar la ley (ex) 5001 que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto y con el uso de cianuro en la provincia.

En la mencionada audiencia con accionistas, PAS gambeteó las demandas que se habían elaborado desde distintas comunidades latinoamericanas en donde se emplazan proyectos mineros. Además de las del pueblo Xinka de Guatemala, los directivos de Pan American Silver ignoraron también las preguntas de habitantes de la meseta chubutense. “Quiero hacerle una pregunta a PAS: ¿por qué compraron el proyecto Navidad sabiendo que es ilegal hacer minería en Chubut?”, es la pregunta que grabó y envió a Canadá Gabriela Cual, de la comunidad Mayín de los Cual, Gan Gan. “¿Por qué sigen con el proyecto Navidad, cuando la mayoría de la población de la provincia, particularmente de la meseta nos venimos manifestando en contra de la megaminería? ¿Por qué no entienden que la meseta no es zona de sacrificio?”, fue la pregunta de Paola Coronado, de Chacay Oeste, que la multinacional no quiso contestar.

¿Y el gobernador Mariano Arcioni? Justamente, de recorrida en la meseta en plena pandemia, donde se mostró con el jefe comunal Genaro Pérez, según publica a diario El Chubut. Pérez, en una entrevista con la radioescuela, se había definido como un “militante prominero”.

A continuación, el fragmento de Kirsten sobre Chubut y los videos con mensajes de comunidades originarias de la meseta.

Desde Canadá advierten que PAS da por hecho el inicio de la explotación del proyecto Navidad en la meseta chubutense. En este fragmento de la entrevista con La Namunkurá, Kirsten Francescone, de Mining Watch Canadá.

El informe oficial de PAS donde menciona a Chubut: “… u otros países donde la compañía podría llevar a cabo negicios, incluyendo restricciones legales relacionadas a la explotación minera, incluida Chubut, Argentina”.

La meseta quiere saber. Gabriela Cual, desde Gan Gan, le pregunta a PAS por qué compraron el proyecto Navidad ya que en Chubut la actividad está prohibida por ley. (Fuente: Mining Watch).

Otro mensaje desde Chubut para PanAmerican Silver: la meseta no es zona de sacrificio, dice Paola desde Chacay Oeste.