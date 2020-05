Aerolíneas Argentinas anunció su protocolo para cuando regresen las operaciones

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Aerolíneas Argentinas anunció que ya tiene listos sus nuevos protocolos de salud y medidas de higiene que serán aplicados una vez que regresen las operaciones regulares.

La compañía hizo público un documento con las medidas preventivas que se llevarán a adelante en cada una de las etapas del viaje tanto en los aeropuertos como en vuelo.

Los procedimientos fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de IATA (International Air Transport Association), ACI (Air Transport Council), OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Las medidas están ceñidas a diferentes etapas del vuelo, desde la llegada al aeropuerto. En esa primera fase, lo que indica es que se llegue con anticipación, teniendo “en cuenta que las medidas preventivas que estamos adoptando, pueden requerir más tiempo para realizar el recorrido dentro del aeropuerto.”

Aclara en esta primera etapa que “Solo podrán ingresar los pasajeros que tengan vuelos desde esa terminal. No está permitido el acceso de acompañantes.” Además, el protocolo cita:

• En la puerta de acceso, te controlarán la temperatura. Recordá usar tu barbijo o tapaboca en todo momento.

• Es recomendable llegar con un mínimo de 2 horas de anticipación (vuelos cabotaje) para realizar de forma ordenada todo el proceso de aceptación y traslado dentro de la terminal.

Para pasajeros que requieren silla de ruedas aconseja solicitarlas 48 horas antes y aclara que son “sanitizadas” de acuerdo a las recomendaciones.

Respecto a la siguiente fase, el check in, las medidas que recomienda ya eran de uso habitual (tener el check in listo, llevar un solo objeto en mano para la cabina) aunque agrega la distancia de un metro y medio para el caso de tener que realizar el check in en el mostrador. Y recuerdan que “podrás llevar en tu equipaje de mano un alcohol en gel de hasta 100 ml.”

En la siguiente fase, el embarque, además de lo ya habitual (el ingreso a la nave se realia de las últimas filas hacia adelante, siendo el sector business y ejecutivo el último en subir), indica que el llamado se realizará en grupos reducidos, que de estar disponible se utilizará manga y en caso contrario, el traslado se realizará en los micros pero también en grupos reducidos.

Aclara que “momentáneamente” las salas VIP en Ezeiza están cerradas.

En la fase “vuelo” se va a registrar la situación más compleja ya que la aglomeración es inevitable. El protocolo indica:

• Es obligatorio en todo momento el uso de barbijos o tapabocas. Nuestras tripulaciones lo utilizan durante todo el vuelo.

• Limitá al máximo tu movimiento dentro del avión. Si necesitás ir al toilette, verificá que el cartel indicador de disponibilidad se encuentre encendido en color verde antes de levantarte de tu asiento y no formes fila.

• El material de lectura, mantas, almohadas y auriculares se encuentran suspendidos.

En los vuelos de Cabotaje y Regional quedan suspendidos provisoriamente los servicios de comidas y bebidas.

En los Internacionales, “el servicio de alimentos y bebidas a bordo es limitado. Ofrecemos un menú de contingencia en bolsas individuales, compuesto por productos frescos e industrializados. Al finalizar, te solicitaremos que descartes todos los elementos en la misma bolsa en la que los recibiste para disminuir la interacción con la tripulación.”

Y aclara que “los servicios de comidas especiales y moisés se encuentran temporalmente suspendidos.”

Recuerda, por otro lado, que en los vuelos internacionales se deberá entregar firmada una declaración solicitada por las autoridades sanitarias.

Luego detalla el protocolo de limpieza que se realiza antes de cada vuelo en la cabina, y explica que debido a la necesidad de reducir la cantidad de objetos dentro de la cabina, “quedan momentáneamente suspendidos los servicios de comidas y bebidas, la revista a bordo, mantas y almohada”