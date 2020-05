32 personas fueron notificadas por violar la cuarentena

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Si bien el tránsito es más fluido en horario comercial, el trabajo de la Policía no ha disminuido, hay retenes en la ciudad y controles en todas las jurisdicciones, sobre todo en el ingreso a Puerto Madryn y en Arroyo Verde» sostuvo Mora, mencionando que «la gente ha tomado más conciencia, sin embargo, hay personas que no terminan de entender lo que ocurre».

Justificativos insólitos

Al respecto, el jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn aseveró que «hemos labrado actas de infracción, secuestrado vehículos producto de la desobediencia de la comunidad e intervenido en delitos», explicando que «la Policía ha escuchado los justificativos más insólitos para demostrar que no están transgrediendo la prohibición de salir de sus casas por la declaración de cuarentena en todo el país».

Valoró la «tarea» del personal policial, ya que «seguimos trabajando como el primer día y no tenemos ausencias del personal policial».

Mora remarcó que «en Puerto Madryn no tenemos ningún caso y esperemos que siga así, en esto influye la decisión de la gente de quedarse en sus hogares, la tarea del personal de salud y el trabajo de prevención de la Policía de la provincia».

Preservar la vida

En ese sentido, Mora subrayó que «el policía ha tomado con responsabilidad la situación de pandemia por Coronavirus» y afirmó que «tratamos de preservar la vida y si bien hemos labrado actas y secuestrado algunos vehículos, la gente ha comprendido que tiene que cuidar su salud».

32 Infraccionados

Mientras algunos sectores de la sociedad discuten la apertura de comercios y la posibilidad de poder tener salidas de recreación, la cuarentena sigue vigente y las salidas recreativas no están permitidas, y más aún cuando todavía no salió el decreto presidencial que las habilita con restricciones, y sin que haya adherido la provincia obviamente. Sin embargo, hay muchos vecinos que, clima benévolo mediante, salen a pasear por la playa, a caminar, hacer actividades físicas como andar en bicicleta, lo que hace que policía deba actuar al respecto.

Según se informó, este sábado hubo 32 personas que fueron notificadas por no cumplir con el decreto nacional 297/20 y el decreto provincial nro. 333/20, actuaciones que son elevadas a la justicia federal.

Además, fueron secuestrados cinco vehículos más, que se suman a la enorme cantidad que en estos dos meses han sido secuestrados por el mismo motivo, estando las afueras de las comisarías atestadas de autos y camionetas.

Cabe señalar que a pesar del anuncio de habilitación a las salidas de esparcimiento anunciadas ayer, el Intendente no fue consultado al respecto, es decir que la medida no fue consensuada, al menos con Puerto Madryn, por lo que se abre un compás de espera en torno a la posibilidad o no de habilitación de las salidas de este tipo en la ciudad, aunque por lo pronto una treintena de vecinos ya lo daba por hecho.

Cabe recordar que en discursos anteriores del Presidente Alberto Fernández en que se anunciaban flexibilizaciones a la cuarentena, se aclaró repetidamente que tras estos anuncios, debía esperarse el dictado del decreto, la adhesión posterior dela provincia y luego de los municipios, por lo que cualquier anuncio no es inmediato en su implementación y aplicación.