“Ya no tenemos el sostén, no podemos más”

“Hay compañeros de El Bolsón con obras en Lago Puelo y El Hoyo, y es el único trabajo que tienen. Si bien la temporada fue excelente la plata no circuló por la cuarentena, la gente no hizo los trabajos de pintura y refacción de cabañas, con la que nosotros juntábamos la plata para pasar el invierno”, explicó Ariel, uno de los voceros.

“Las obras que tenemos son las que empezamos en noviembre y diciembre, y no pudimos llegar a los techos por esta cuestión entendible. Pero ahora necesitamos que nos flexibilicen para empezar a trabajar, ya no tenemos el sostén, ya no podemos más”, reclamó.

“Estuvimos en dos reuniones a la que nos convocaron en el municipio en El Bolsón, el intendente interino también se había comprometido a apoyarnos”, señaló otro de los voceros.

“Soy de El Bolsón y trabajo en Puelo, pero hay mucha gente que circula en el Paralelo 42, no hay que olvidarse que somos una Comarca; los que van al hospital o buscar una receta, los que trabajan en el transporte”, justificó.

“Entendemos que los intendentes, ya sea de El Bolsón, Puelo y El Hoyo, deben ponerse los pantalones largos y estar acá, le compete a todos, no sólo al pueblo, invitamos a todos en sumarse a la protesta porque nos está pasando a todos en general”, exhortó el trabajador.

“Cuando Epuyén estuvo como el tema del hantavirus, El Bolsón no le cerró las fronteras, eso también hay que tenerlo en cuenta”, recordó en el final.