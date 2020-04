Verón y su relación con Maradona: «El tiempo cura heridas»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En una extensa entrevista que el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, brindó hoy en Fox Sports, el ex capitán del seleccionado nacional Oscar Ruggeri le dijo que tenían que volver a darse un abrazo y Verón afirmó: “No estoy peleado, para mí no hay pelea, pudo haber existido alguna contestación pero puedo sentarme a charlar con él”.

“A mí no me gusta la falta de respeto y menos si en nuestro caso proviene de un jugador de fútbol, fue feo escuchar que te digan que te tiraste para atrás en un partido. Por eso respondí”, agregó el máximo responsable de Estudiantes.

“Yo crecí bajo ese ícono que fue Diego. Me levantaba como muchos argentinos bien temprano para verlo jugar en el Nápoli, fui a jugar a Italia porque quería jugar en el fútbol que jugó Maradona y en mis comienzos tuve la suerte de compartir un plantel y fue una época hermosa”, agregó.

Luego destacó: “más allá de algún dicho o de algún ida y vuelta nada cambiará lo que sentí por él como jugador y las cosas que viví no me las voy a olvidar”.

Por último sobre su relación con el actual técnico de Gimnasia señaló que “yo, la última imagen que tengo de mi viejo (Juan Ramón Verón) como jugador, fue en un Estudiantes-Boca. Ahí Diego, colgado de un alambrado, se va expulsado y mi papá ese día se retiró del fútbol”.

«Bilardo fue el mejor técnico de la historia de la Selección», afirmó Verón

Por otra parte, Verón eligió hoy a Carlos Bilardo como el mejor entrenador de la historia del seleccionado argentino, destacó a Diego Simeone por su continuidad en Europa y deslizó que “en algún momento será el técnico» del conjunto albiceleste.

La “Brujita” aseveró que en un imaginario podio “César (Menotti) es el dos y Alejandro (Sabella) el tercero, porque fue el que después de muchos años nos hizo vivir y sentir las cosas que sucedieron con las generaciones del 86 y el 90”.

Al ampliar su concepto sobre la selección de Bilardo afirmó que “Carlos tuvo la posibilidad de trabajar más en el día a día, porque la mayoría de los jugadores estaban acá en el país, hoy eso es imposible”.

La máxima figura de Estudiantes también elogió a Alfio Basile: «Hay que ver los procesos pero al ‘Coco’ no lo podemos dejar afuera de los primeros planos, porque fue el último técnico que ganó algo con la Selección y más allá de todo los triunfos te llevan a quedarte con los mejores recuerdos».

“Bilardo está claro que tenía algo innato desde su época de jugador para ser el técnico que después logró ser, y estoy seguro que eso que él traía lo reforzó con Osvaldo (Zubeldía) por todo lo que me cuentan acá en el club. Esos viajes en tren que hacían de Buenos Aires a La Plata todos los días, más las concentraciones y el tiempo compartido lo terminaron de formar”, sentenció el presidente albirrojo.

Verón también repasó los procesos de sus tres mundiales, donde contó que “en el 98 teníamos mucha juventud y también jugadores importantes, aunque creo que nos faltaron Claudio Caniggia y Fernando Redondo. Estoy seguro que con ellos en el plantel otra pudo ser la historia de ese equipo”.

Más adelante agregó que “después están los detalles. En el partido con Holanda era todo muy parejo. Antes del gol de ellos y de la expulsión de Ariel (Ortega), Gabriel (Batistuta) pega una pelota en el palo, que dio en la parte interna y no entró, son cosas del fútbol”.

El ex futbolista reconoció que “tal vez nos faltó una charla con Daniel (Passarella) pero yo tenía 22 años y la mayoría éramos muy jóvenes, yo quería jugar. A Daniel lo veíamos como un jefe, como una figura más paternal”.

Al opinar del Mundial del 2002 manifestó que “salió todo muy mal, con un equipo que llegó seis meses antes en una gran forma pero para el mundial tuvimos una preparación muy corta, hubo jugadores tocados, como Ayala, el Cholo, yo. Tuvimos muchos partidos a lo largo de la temporada, no llegamos al ciento por ciento y no se pueden dar ventajas”.

“Marcelo (Bielsa) tenía una forma de jugar y de trabajar que no la iba a cambiar. Eso lo sabíamos, el confió en los jugadores que le habían rendido pero no llegamos bien. Lo que te da bronca es que mucha gente, que no sabe nada de fútbol, se queda con que diste mal un pase o un gesto y no saben todo lo que pasó”, añadió Verón.

Por último, al tocar el tema de su tercer mundial, el de Sudáfrica 2010, puntualizó que “ahí fue lo que fue, nos agarró en una etapa determinante un equipo que estaba mucho mejor preparado que el nuestro”.