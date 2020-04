Trelew: Confirmaron la prisión preventiva para imputado por homicidio de Fabián Cayunao

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se revisó la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda quien está detenido desde el 19 de junio de 2018 por el homicidio de Fabián Cayunao, en una audiencia efectuada por videoconferencia, donde los jueces penales César Zaratiegui y Sergio Piñeda dispusieron la continuidad de la medida de coerción hasta la realización del juicio oral y público.

El fiscal general Enrique Kaltenmeier recordó el hecho ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2018 en el barrio Constitución, cuando el detenido golpeó violentamente a Fabián Cayunao y luego lo ejecutó efectuando dos disparos con una pistola calibre 9 mm., uno en la cabeza y otro en el tórax. Tras matar a Cayunao, el imputado arrastró el cuerpo de la víctima desde el departamento por la escalera hacia el frente del monoblock y lo dejó tirado en la vereda para posteriormente prender fuego el auto que pertenecía al agredido.

Después regresó al departamento, baldeó y limpió con agua pisos, paredes y muebles de la vivienda, además de los espacios comunes que son pasillos y escaleras. Antes que se allanara su casa arrojó por la ventana el arma homicida, un celular de su víctima y la llave de su auto entre otros elementos.

En la audiencia, el doctor Kaltenmeier señaló que no había variado ninguna de las razones por las cuales el doctor Fabio Monti valoró como fundamentos de la prisión preventiva de Ojeda el 22 de octubre de 2019, fecha en que se revisó por última vez y se elevó la causa a juicio oral y público.

Por su parte, el defensor Lisandro Benítez pidió el arresto domiciliario de Ojeda al considerar que lleva casi dos años detenido y que en el marco de la cuarentena con controles policiales y una presencia más fuerte de la fuerza que en condiciones normales era posible evitar los peligros procesales morigerando de esta manera la prisión preventiva.

Los Jueces Zaratiegui y Piñeda entendieron que lo expresado por el defensor no era un argumento suficiente y al no haber variado los elementos analizados en octubre la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda debe continuar en principio hasta el próximo 6 de mayo, fecha fijada para el inicio del juicio oral y público. No obstante, esa fecha puede verse afectada por la situación sanitaria que se atraviesa.