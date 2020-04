Trabajadores textiles rompieron la cuarentena y marcharon en Trelew contra rebajas salariales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Delegados de fábricas de la AOT encabezaron una masiva movilización por el centro de Trelew hasta la Municipalidad. Maderna les expresó su apoyo y convocó a los empresarios para mañana.

La Policía no intervino a pesar de que violaron la cuarentena. Massoni advirtió que «estas acciones nos retrasan para volver a la normalidad».

Cientos de trabajadores textiles marcharon ayer al mediodía por el centro de Trelew infringiendo el aislamiento obligatorio para expresar su rechazo a la rebaja salarial que firmó la conducción nacional de la AOT para el personal que se queden sus casas.

Es la primera movilización obrera del país que desafía la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, para visibilizar la bronca y el malestar por las medidas que están tomando los gremios y las empresas para mitigar los efectos dela crisis. Anoche al cierre de esta edición Diario EL CHUBUT pudo saber que la conducción central de la AOT estaría analizando dar marcha atrás con ese acuerdo frente al profundo malestar que se generó en todas las provincias.

Los textiles de Trelew acusaron que la conducción de la AOT, que encabeza José Arenas, «nos regalaron y tiraron abajo nuestros sueldos», al no oponerse al acuerdo firmado por el gremio a nivel nacional. La marcha fue organizada por los delegados de las empresas Unilán, Soltex, Pelama, Sedamil y Tendlarz.

El intendente Adrián Maderna recibió en el Palacio Municipal a los delegados de las fábricas, a quienes les comprometió su apoyo absoluto y les clarificó que aplicaron todos los protocolos para que las empresas del Parque Industrial puedan retomar las actividades. «Las empresas de Trelew en su mayoría tienen la posibilidad de empezar a trabajar, algunas podrán fundamentar falta de materia prima pero la autorización está. No tienen excusas», determinó.

Los manifestantes descomprimieron la movilización después del mediodía. El mismo Maderna salió a la calle a conversar con los trabajadores.

Una protesta inédita

Hacía mucho tiempo que los trabajadores nucleados en la AOT no protagonizaban una movilización masiva como la de ayer, a pesar de las pérdidas de fuentes de empleo en las fábricas se venían sucediendo regularmente en los últimos años. Y se hizo sin la presencia de líderes gremiales.

La caída pronunciada del Parque Textil no tuvo su correlato en protestas masivas obreras como la de ayer en las que los obreros coparon el centro de Trelew infringiendo la cuarentena. La metodología usualmente empleada consistía en quemar cubiertas en las fábricas.

CONVOCATORIA A EMPRESARIOS

Maderna convocó a los empresarios para mañana a las 10 horas en la Municipalidad para que «den respuestas» sobre la situación de cada una de las fábricas por las cuales no reactivan la producción. También mencionó que notificará a la conducción gremial a la que la movilización «los desbordó».

«Quiero que sepan que el Municipio va a acompañar a los trabajadores porque nos debemos a ellos, también vamos a remitir esto al gremio y queremos que del orden nacional se tenga en cuenta que en Trelew no está afectada la industria textil por la pandemia, viene en caída hace mucho tiempo, y ya hemos perdido demasiados puestos de trabajo», sostuvo.

Maderna insistió en que en la emergencia de la pandemia Trelew necesita una «atención preferencial», y planteó que va a gestionar ante Nación «ventajas competitivas en cuestiones energéticas y costos logísticos para sostener la industria»

«NOS SENTIMOS ROBADOS»

Los obreros textiles se autoconvocaron a las 11 horas en la sede de la Asociación Obrera Textil, donde los delegados de las fábricas se dirigieron a la multitud con mensajes críticos a la conducción gremial. Con el acuerdo firmado los obreros que no trabajen en las fábricas percibirán un remunerativo que rondará los 18.000 pesos durante tres meses.

«Nos regalaron, nos sentimos robados por quienes nos representan. Tiraron a la basura nuestros sueldos, tenemos familias que alimentar, alquileres y servicios que pagar. Estamos pidiendo vivir dignamente en este momento de pandemia», sostuvieron los delegados en un pequeño acto que hicieron a espaldas de la conducción provincial.

Los trabajadores con barbijos coparon las calles rompiendo las medidas de aislamiento obligatorio. Cerca del mediodía, concurrió el titular de la cartera municipal de Producción, Hugo Schvemmer, quien siguió de cerca los acontecimientos. Un efectivo policial se hizo presente para comunicarles que estaban incurriendo en un delito, y elaboró un acta que los delegados se negaron a firmar. Los trabajadores decidieron marchar a la Municipalidad a pesar de que la Policía les había advertido que estaban incurriendo en un delito federal.

Circularon por la calle 28 de Julio hasta A. P Bell, y después coparon la 25 de Mayo hasta llegar al Palacio Municipal.

MARCHA ANUNCIADA

La marcha estaba programada desde el lunes a la noche, como lo anticipó Diario EL CHUBUT en su edición de ayer. «Nos vemos obligados a salir a la calle porque en lo que va del mes Unilán depositó 5000 pesos a cada trabajador esperando la ayuda del Estado que no va a venir ahora, va a tardar. Exigimos que la empresa se ponga el día porque el acuerdo de la AOT nacional lleva a que las fábricas prefieran cerrar sus puertas antes de que las personas vuelvan a trabajar», justificó

el delegado Eduardo Curiqueo.

El delegado sostuvo que «el gremio hizo gestiones con la provincia para arrancar el Parque Industrial y la empresa dice ahora que no tiene materia prima para trabajar. Con esta rebaja a la empresa le conviene tener la persiana cerrada. Por su parte, Fabián Pailacura, delegado de Pelama, explicó que «nos reducen el 70 por ciento del sueldo y no nos alcanza, los compañeros no saben si pagar el alquier o pagar las cuentas, nos pagarían un promedio de 9.000 pesos por quincena, el

empresario no lo entiende».