Textiles: suspensiones con recorte del 50% del salario

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el caso del Parque Industrial de Trelew, hasta ahora se han podido poner en marcha con guardias mínimas aquellas firmas que se han adaptado para la producción de insumos sanitarios como el caso de Soltex (barbijos), Tendlarz (gasas para hospitales) y algunas cooperativas.

Los primeras evaluaciones es que las suspensiones abarcarían entre el 75 y el 80 por ciento del personal textil en la ciudad. Vale recordar que hoy hay entre 600 y 700 operarios contabilizando las laneras.

El acuerdo marco firmado en Buenos Aires, establece que regirá la medida hasta el 30 de junio y que “este plazo podrá extenderse por otros tres meses en caso que se mantuvieran las condiciones excepcionales de emergencia sanitaria” a raíz del coronavirus.

En otro de los apartados se establece que aquellos trabajadores que queden dispensados de prestar servicios recibirán por el término de tres meses una asignación no remunerada cuy de $ 17.000 para las categorías A y B, $ 18.000 para las categorías B y C, $ 19.000 C y D, y $ 20.000 para G y H”.