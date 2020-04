Sastre: “Hay que ajustarse al protocolo de Nación, pero los controles deben continuar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Vicegobernador Ricardo Sastre, tras el fallo de la Dra. Moreno de derogar todos los anuncios que había realizado el Ministerio de Seguridad, indicó que “debe respetarse el fallo, y las fuerzas de seguridad provinciales deben hacer cumplir el Decreto Presidencial de protocolo de seguridad, pero los controles no deben dejar de hacerse, y la sociedad debe continuar siendo solidaria con esta cuarentena”.

“Creemos en que la gente seguirá respetando los tiempos de cuarentena, tal como fue establecido a nivel nacional. No hay que confundir las cosas, y tampoco a la ciudadanía. No deben existir excesos en los controles, pero si los controles no se siguen haciendo, cada cual hará lo que le sea más cómodo” indicó Sastre.

Y admitió que “debemos seguir siendo solidarios y respetar a los demás en esta pandemia. Los grupos que antes eran factor de riesgo, hoy lo siguen siendo. Eso no ha cambiado. El fallo de la Justicia, solo deroga las resoluciones del Ministerio, pero al mismo tiempo pide que la Provincia utilice el protocolo que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, y eso significa que los controles deben continuar, obviamente dentro de los parámetros normales ya fijados”.

El Vicegobernador explicó que “seguir respetando la cuarentena, nos permitirá continuar trabajando en aplanar la curva, reducir al máximo posible los contagios y sus eventuales transmisiones, y cuidar a aquellos que son considerados factor de riesgo dentro de la sociedad. Debemos seguir siendo solidarios con el otro, ese es el objetivo al final de esta pelea que seguiremos dando entre todos”, cerró.