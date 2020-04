Papelón en redes: la burocracia sindical chubutense se agrupa para enfrentar a Torres

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Parece que el diputado nacional “Nacho” Torres se pasó de la raya y le quiere tocar el bolsillo a los sindicatos. En un proyecto de ley titulado “Ley de solidaridad sindical”, Torres propuso suspender el descuento del aporte sindical a los trabajadores por tres meses.

Presenté el proyecto de ley de «Solidaridad Sindical» para que se suspenda el descuento de la cuota sindical a los trabajadores por el término de 90 días. De esta crisis salimos con el esfuerzo de todos los sectores. pic.twitter.com/zfnrgVBhQX — Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 22, 2020

La reacción no se hizo esperar, sin embargo, la respuesta vino desde una cuenta troll de twitter:

Insuperable de chanta con el plan Patagonia ahora aparece con esta perla. Quien nunca trabajó se atreve a meterse con las organizaciones de Trabajadores. Supongo votará a favor del impuesto a las grandes fortunas. Apostamos? https://t.co/ofhQE5293Y — Tortuga Feroz (@tortugaferoz) April 22, 2020

Es una práctica habitual en redes hacer comentarios con cuentas falsas, filtrar información desde cuentas trolls, o replicar fake news desde cuentas bots o zombies. Lo que algunos no consideran es que a larga “siempre alguien te vé”, y en este caso, la cuenta @TortugaFeroz en twitter, es un secreto a voces que la usaría el abogado Gustavo Monesterolo.

Jajja… este tortuga feroz es un payaso

No para troll sirve pic.twitter.com/aTif7qgbS7 — Juntos x el Cambio en Chubut (@CambiandoChubut) April 22, 2020

Gustavo comienza su carrera hace muchos años siendo profesor de gimnasia, luego abogado, profesión con la que hizo su ingreso a la política. Es ampliamente conocido por su vínculo con el gremio de Luz y Fuerza, así como por su participación de la fundación tercer milenio donde tiene el cargo de secretario. Pero además, tiene una amplia trayectoria que le ha permitido vivir siempre de la política y el dinero público:

Fue Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincial del Chubut (ATECH) en 1991-1997; Secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en 1992-1995; Delegado Coordinador de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en la Regional Trelew, Chubut; Asesor del Bloque de Diputados del Frente País Solidario en la Legislatura de la Provincia del Chubut, en el 2000-2001; Director de Negociaciones Colectivas de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut; actualmente Director General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios – Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut.

Hoy es además el titular del ex ENRE (Ente Regulador de Servicio Públicos) ahora EPREPS, un organismo a medida para defender los intereses particulares sus socios políticos.

A Monesterolo se le escapó la tortuga y lo rescataron en camión

Después del papelón del abogado de Luz y Fuerza, y titular del EPREPS, rápidamente llegó al rescate un sindicato amigo, Camioneros, de la mano de Luis Collio.

Hablemos sin saber…. nachito querido cuando quieras te doy una charla sobre el trabajo de los sindicato en Argentina… imagino q de la misma manera vas a proceder a pedir explicaciones de porque tu jefe político endeudo un país a 100 años… https://t.co/coP9APFmeH — Luis Collio (@luiscolliodf) April 23, 2020

Luis, parece tener más tiempo para twittear desde que se le terminaron los negocios con el transporte de las arenas silíceas de Dolavon, por eso siempre está opinando con una humildad pocas veces vista. A pesar de ser el sector político que peor jugó en las últimas elecciones, siempre dice tener la razón y estar dispuesto a señalar con el dedo.

Vale la pena recordar en que camioneros chubut giró como un trompo en 2019, primero rogándole a Adrián Maderna que se postule a gobernador, para luego terminar bancando a muerte a Gustavo Mckarthy quien no pudo ni superar las PASO contra Carlos Linares en el Frente de Todos.

Finalmente, Collio interpretó otro papelón en la sede del PJ en Rawson, cuando Santiago Igon dejó afuera de la lista a su jefe político Jorge Taboada, quien dejó la banca como diputado nacional en diciembre del año pasado.

Así, la burocracia sindical chubutense se agrupa para defender sus intereses particulares; no contar con la cuota de miles de trabajadores constituye el cierre de un negocio que no están dispuestos a ceder. El declive político de camioneros y los fallidos intentos de Luz y Fuerza de llegar a una diputación nacional en 2017, parecen no soportar la estocada final cuando el bolsillo de sus privilegios se pone en juego. Mucho menos parecen perdonarle a “Nachito” el haber llegado a la banca nacional que algunos tanto anhelaban y otros tanto añoran.