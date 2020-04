Osvaldo Sala: Arcioni me solicitó la renuncia por “suprimir una pauta publicitaria a un amigo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El administrador del Puerto de Madryn, Osvaldo Sala, contó los motivos por los que le solicitaron la renuncia. Durante la llamada, le pregunté a Arcioni los motivos, a lo que respondió que “los motivos fue haberle suprimido una pauta publicitaria a un amigo”.

“Sí, hoy en la mañana…en la mañana bien temprano recibí, después de 6 meses de no tener ninguna comunicación con el Gobernador, un llamado directo de él a mi celular. Este hombre me dijo que yendo al grano de lo que me quería comunicar, que le presentará la renuncia antes del mediodía. No tuve otra respuesta que reconocer su autoridad para pedirme la renuncia y reemplazarme por quién él considere conveniente. Eso es un derecho, que le asiste a cualquier autoridad provincial”, contó.

Sala detalló que “el día de ayer, yo deduje la pauta más alta de publicidad que tenía el puerto, que era el Canal 12 de circuito cerrado de televisión , hasta que se recupere la economía, suspendía esa pauta publicitaria que estaba vigente”.

“Una vez que se recupere la economía, íbamos a restablecer las comunicaciones…se ve que el Gobernador se enteró de eso, le comunicaron eso, y tomó esa decisión”, señaló.

Al respecto, contó que el miércoles hubo una restructuración económica total del puerto porque se redujo el movimiento significativamente. “No dejamos entrar a los últimos 4 cruceros, no tenemos más molinos eólicos, se va el barco que está descargando, la pesca nos adelanta que va a trabajar menos del 50% del año pasado, cámaras están abarrotadas y no hay compra del producto exterior. La planta de aluminio se redujo en 50% su capacidad operativa”, explicó.

Entonces, Sala afirmó que “tenemos que acomodar las finanzas de la administración portuaria. Acá se corresponde terminar con la obra del Sitio 2, que la tenemos que terminar, y la abandonó la gestión anterior. También, debemos reconocer los salarios y las emergencias que siempre hay que hacer. La pandemia es una de ellas”.

Recordó que “ahora estamos en una emergencia sanitaria. Venimos haciendo una serie de actividades e instalaciones nuevas que colocamos para que, gracias a Dios no existan casos. El puerto está funcionando, normalmente, dentro de los requerimientos marítimos”.

Sobre la noticia, Sala aseguró que “siento un estado de ánimo espectacular, cosa que no debería ser así. Me he liberado de un peso muy grande; así como, de mi silencio y opinión sobre la política provincial… hablar con la gente como yo realmente quiero frente a todo lo que está pasando”.

Finalmente, Sala dijo que retomará su vocación militar, y estas satisfacciones en los años de vida que le restan.

“Esto lo dejo pasar, como un simple acto de gestión de un mal día. En este momento, estoy entregando todo para sentarme frente a la máquina para redactar mi renuncia”, agregó.