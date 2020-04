Ongarato mostró su desacuerdo con las medidas provinciales y pidió a Arcioni asistencia y más controles

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este martes, el Intendente Sergio Ongarato envió notas al Gobernador de la Provincia solicitando asistencia financiera efectiva para el sector comercial y turístico, reclamando por alimentos comprometidos para los vecinos de Esquel y pidiendo controles en las rutas secundarias de la región, para evitar posibles ingresos del coronavirus a la región.

El mandatario municipal también hizo llegar la opinión ante las últimas medidas implementadas sobre este tema:

1) Las salidas según la numeración del DNI no terminan de ser adoptadas por nuestros vecinos y producen el efecto contrario. Estas medidas pueden funcionar en otras ciudades, pero acá producen grandes tensiones y un desgaste muy grande para la policía.

2) La venta solo por delivery no funciona en Esquel, ni siquiera para la comida elaborada; las ventas son tan bajas que hace que a muchas casas de comida les resulte más conveniente cerrar. La gente de nuestra ciudad compra ropa solo si la puede tocar y probar. La venta on line para telas, calzado, calefactores, termotanques, librería y muchos rubros más está muy lejos de ser rentable, lo que hará que muchos comercios terminen cerrando sus puertas en muy poco tiempo.

3) La plataforma tecuidamos.chubut.gov.ar resulta muy complicada para muchos albañiles, instaladores, personal de servicio doméstico y proveedores de servicios que no tienen correo electrónico y mucho menos saben su CUIT.

Tal lo había señalado Ongarato en rueda de prensa; en las notas enviadas al gobierno provincial también se indicó que en los comercios esquelenses normalmente no hay aglomeraciones de personas; y agregó que «la costumbre es que cuando percibimos que tendremos que esperar para que nos atiendan, regresamos más tarde. Esta costumbre nuestra permitiría abrir prácticamente todos los rubros manteniendo el distanciamiento social».

El Intendente solicitó que, salvo donde haya riesgos reales de contagio y tomando medidas de distanciamiento y esterilización de manos, los comercios comiencen a funcionar normalmente y sin restricciones de clientes.