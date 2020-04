Ongarato informó que habrá controles de salud en ingreso a la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente municipal, Sergio Ongarato, sostuvo que su preocupación está en los puntos de acceso a la ciudad y en ese marco habló de controles de salud para quienes ingresan a Esquel.

“Sí me preocupa cómo ser efectivos en el control de la portada. Este lunes el jefe del Área Programática me dijo que implementarán controles en el acceso durante las 24 horas y no sólo de Policía sino que también de personal médico”, manifestó.

Anticipó el mandatario esquelense que se controlará “el estado de salud de todos aquellos que entren a la ciudad”.

Entendió que “es la forma más efectiva de asegurarnos que si alguien pretende ingresar a la localidad y tiene síntomas del virus sea tratado como corresponde”, con los recaudos del caso.

Llamó a “flexibilizar las medidas para encender la economía” de a poco “con los controles médicos” pertinentes y “fijando que las situaciones que se vayan dando no sean de riesgo de contagio de coronavirus”.

Sostuvo que al menos en Esquel la gran mayoría de los vecinos en la vía pública “no están de paseo” sino que “van a un cajero automático o a una casa de comida”.