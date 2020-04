Ongarato expresó que la Provincia no responde a los planteos de Esquel

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Esquel Sergio Ongarato respondió con dureza a ciertas críticas que el gobernador Mariano Arcioni expresó hacia su tarea, al pedirle «responsabilidad» para que se continúen cumpliendo las medidas preventivas y aislamiento social en la ciudad.

Por REDACCIÓN CHUBUT

Ongarato recibió ayer a casi un centenar de comerciantes de Esquel que fueron a plantearle la crisis económica por la que atraviesan por el cierre de sus locales y la imposibilidad de poder trabajar, reclamándole que se ponga al frente de estos reclamos y gestione ante el Gobierno provincial para «flexibilizar» dichas medidas.

Fue en ese momento que el intendente luego de escuchar los distintos planteos de los comerciantes que ocupaban las gradas del gimnasio municipal, puso en claro que las gestiones ante el Gobierno provincial se habían hecho y que él en persona, en la reunión mantenida días atrás en Rawson con el gobernador y algunos de sus ministros e intendentes «les trasmití esta preocupación y la necesidad de ir reactivando la economía local, ya que en Esquel y Trevelin no hay circulación del virus y con ciertas medidas preventivas se pueden retomar algunas actividades comerciales».

«Sin embargo no dan ninguna respuesta y además ahora me catalogan de irresponsable», expresó Ongarato con indignación, agregando que «hasta ahora ante algún planteo que hemos hecho desde el municipio solo recibí maltrato, se ríen, dicen que espere, que tenga paciencia y ahora el Gobernador me trata de irresponsable diciendo que ve mucha gente en las calles de Esquel».

Por este motivo, Ongarato informó a los comerciantes que envió un documento al Gobernador Arcioni en el que están haciendo todos los planteos «para que la Provincia autorice a mis vecinos (comercios y rubros en general) a trabajar con las medidas de seguridad necesarias, con un protocolo como corresponde. Y espero una respuesta por sí o por no», afirmó.

DE LO SANITARIO AL CONTROL POLICIAL

También Ongarato arremetió contra el ministro de Seguridad, Federico Massoni, «ya que pasó a ser el funcionario más importante, algo que no se entiende ya que de una cuestión sanitaria pasó a ser esta problemática (por el coronavirus) un tema de control policial. Y a cada uno de los intendentes -desde Provincia- nos han dejado frente a los comerciantes y vecinos en general con los reclamos, que son justos y razonables, pero sin ninguna herramienta como para poder dar algún tipo de respuesta», apuntó.

Señaló el intendente que en la última conferencia de prensa que brindó en Rawson el Gobernador Arcioni «dos veces nombró a Esquel, dando a entender que en Esquel somos los que queremos pasar por arriba todos los protocolos de seguridad y poner en peligro a nuestra población. Así me dejó el Gobernador a mí delante de todos los chubutenses. Como que soy un irresponsable que quiere poner en peligro a toda la gente. Y esto no tiene absolutamente nada de cierto. Eso recibí después de haber hablado con el mayor de los respetos al Gobernador y a sus ministros».

Destacó que desde el COEM «venimos trabajando en conjunto con el Area Programática Esquel, con la Policía de la Provincia. Cada cosa que quisimos hacer preguntamos a Salud si se puede hacer. Pero luego recibo el maltrato por parte la máxima investidura de nuestra provincia».

«HARTO DE RECIBIR GOLPES

Y CRITICAS»

Ongarato continuó su descargo ante Arcioni expresando que esta «harto de recibir golpes y críticas, envié al Gobierno Provincial una propuesta de protocolo basada en lo que plantearon (los comerciantes) y le agregué algunos puntos más, entre ellos referidos a actividades al aire libre. Me dijeron que eso no se puede. Le dije al Gobernador que no es lo mismo Esquel que Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Trelew o Paso de Indios. Somos ciudades distintas y acá no tenemos circulación del virus. Por eso le estoy pidiendo ahora que deje que nuestra ciudad funcione. No tenemos virus acá. Por lo tanto, yo le estoy pidiendo igual que ustedes (los comerciantes) que nos dejen trabajar», agregó.

SIN RESPUESTA A ESQUELENSES VARADOS

Por otro lado el Intendente de Esquel se mostró «indignado» por «tener esquelenses durmiendo a la vera de un arroyo en Córdoba porque no los podemos traer. Hay gente que viajó en su momento por salud, otros son estudiantes que se han quedado sin plata y sus padres no los pueden sostener. Y están viviendo como parias. Trajimos dos colectivos y es lo único que nos autorizaron desde Provincia. Y entonces empiezan a venir micros sin autorización, y eso es un peligro. Sin embargo, aún estamos tratando de conseguir una autorización».

«LA MUNICIPALIDAD HACIENDO DE BANCO»

Por último, Ongarato le dedicó un párrafo al Banco de Chubut que «no pueda dar ningún préstamo que sirva para una situación excepcional como esta. Me dijeron que no pueden hacer nada. Entonces terminamos con la Municipalidad haciendo de Banco, poniendo 5 millones de pesos a disposición solamente para que los comercios puedan pagar algún sueldo o alguna deuda que tengan y no despidan a los empleados. Es una ayuda que estamos dando y no podemos dar mayor facilidad porque no somos un banco, somos una Municipalidad», señaló El Chubut.