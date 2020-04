Nueva reunión con el sector automotriz de la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Adrián Maderna se reunió con representantes de concesionarios para dialogar sobre la reapertura de los locales, cumpliendo con los protocolos vigentes y protocolos sanitarios.

En el encuentro se dialogó sobre la tecnología en la que se trabajará, al igual que los casos exclusivos que se atenderán, garantizando los cuidados sanitarios. De acuerdo a los protocolos, trabajarán en conjunto con la Coordinación de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew.

Tras la reunión, José Oroquieta, director del grupo Autosur S.A, agradeció la predisposición de las autoridades municipales. “El intendente Maderna fue muy claro en plantearnos cómo desde el Municipio se contribuirá con los regímenes estrictos de control que se harán de manera directa y clara a los protocolos que ya fueron aprobados; en ese sentido el Municipio a través de la Coordinación de Inspecciones controlará, por lo que nos pidió responsabilidad.»

“Estamos a la altura, al igual que todos los controles y el rubro automotriz, de seguir prestando servicios bajo altos protocolos de seguridad sanitaria y con nuestra cámara logramos ponernos de acuerdo en la unificación de criterios y formas de trabajo, por lo que creemos que estamos en condiciones de trasladarlo a nuestra clientela y poder brindar el servicio bajo los servicios que nos exigen las autoridades ”.

Oroquieta resaltó: “Hoy en día se está haciendo todo a una distancia y ahora los talleres de nuestras empresas abiertas desde el día lunes para las personas que tienen permiso de circulación, con horarios reducidos y una dotación mínima de personal que nos permite tener esa necesidad cumpliendo con los protocolos «. Remarcando que la «apertura de los talleres y de los servicios de postventa serán sobre los vehículos que están afectados a los servicios públicos esenciales o las personas que están autorizadas a circular exclusivamente».

«Estuvimos conversando también cómo podemos comenzar a dinamizar el sector de administración de las concesionarias porque también es un tema muy importante que no se caigan las cuotas y que la gente pueda mantenerse al día y no tenga morosidad, garantizando que no exista amontonamiento de gente y atendiendo los protocolos sanitarios vigentes ”

Por último, el representante regional de la Asociación de Concesionarios Automotrices, Eduardo Robla, dijo: “Para proteger y velar por la salud de todos los que se acercan a la concesionaria, estamos trabajando a puertas cerradas desde la semana pasada con el sistema de turnos y aplicando todos los protocolos. Además se ha trabajado con entrega en repuestos y de forma virtual en diversas plataformas».