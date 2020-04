“No estoy dispuesto a tirar por la borda todo el trabajo que venimos haciendo en materia de prevención”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo sostuvo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, en una conferencia de prensa convocada hoy, donde además se anunció la puesta en marcha del programa de seguimiento a quienes están en aislamiento obligatorio, la reglamentación mediante ordenanza del comercio electrónico, la regulación del ingreso a la ciudad de trabajadores no residentes en Chubut y se solicitará que continúe vigente la circulación de personas de acuerdo a la terminación del DNI por par e impar.

“Este lugar al que llegamos, nos ha costado mucho sacrificio. No solo a los que estamos en la toma de decisiones, en el planteo, replanteo o reformulación de numerosas medidas; sino que también a una comunidad que viene acompañando con mucha madurez y con mucho esfuerzo toda esta cuarentena. Vemos lo que pasa en el resto del país, en otras partes del mundo, sabemos que el virus puede llegar, pero por sobre todas las cosas, queremos mitigar esta situación, estar preparados y superarla con el menor dolor posible”, valoró el intendente, Gustavo Sastre.

En esa línea, solicitó conciencia, solidaridad, compromiso y responsabilidad a cada vecino de Puerto Madryn. “Mi función es velar por la seguridad y la salud de mis vecinos. Y voy a cumplir y hacer cumplir a rajatabla todas las medidas que hagan a ese propósito. Realmente nos preocupa ver personas transitando que parecen haber olvidado qué es lo que estamos atravesando”, reveló.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Martín Ebene indicó: “Desde nuestra ciudad se presentarán ante el Gobierno Provincial, la solicitud de continuidad algunas de medidas de control adicionales, que han quedado perdidas en la derogación de la totalidad de las normas hasta ahora vigentes. Consideramos que la terminación del DNI para circular -par e impar- no restringe las libertades individuales, sino todo lo contrario, creemos que ha servido realmente al ordenamiento por lo tanto vamos a sugerir que continúe vigente”.

Asimismo, el Intendente suscribió hoy una Resolución que deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante y establece algunas medidas transitorias. Ebene detalló que “en principio, no se permitirá la venta online de los rubros no habilitados por el Decreto Nacional 297 y sus normas complementarias hasta tanto no esté vigente la reglamentación local (días, horarios y protocolos de seguridad)”.

Tal Resolución comunica a todos los comerciantes que si bien los permisos otorgados a través de la plataforma tecuidamoschubut.gov.ar provisoriamente han perdido vigencia debido la derogación de la Resolución que establecía el programa, los comerciantes deberán respetar los rubros establecidos en el Decreto Nacional 297 y normas complementarias. “Esto se mantendrá así hasta tanto esté vigente la reglamentación local que contendrá los rubros pormenorizados de cada actividad. Ante cualquier consulta, pueden asesorarse en la Dirección de Inspecciones Generales de la Municipalidad”, informó el secretario de Gobierno.

Luego, afirmó: “Una vez sancionada la Ordenanza correspondiente y que tengamos el cruce favorable de cada solicitud que se realice a Provincia o a Nación, podremos avanzar con un plan comunicacional para tener mayor claridad”.

La Ordenanza municipal a tratar contempla principalmente la regulación de las actividades comerciales y lo que se desarrolla dentro de cada comercio así como también las sanciones habituales como cese de actividad, clausura o infracción económica.

PROGRAMA LOCAL DE ACOMPAÑAMIENTO A VIAJEROS EN AISLAMIENTO

Finalmente, el subsecretario de Salud, Roberto Neme, comentó: “Atendiendo a la fase de contención, desde Provincia se implementó la acción que consiste en que cuando una persona retorna de un lugar donde existe circulación comunitaria, se comunica al 0800 y desde Salud se lleva a cabo un control. A nivel local y con la supervisión del Área Programática Norte, desarrollaremos un programa de seguimiento y acompañamiento a personas que tengan que guardar aislamiento obligatorio”.

Al brindar más precisiones, agregó que será de carácter presencial con el objeto de garantizar que esas personas tengan sus necesidades básicas satisfechas. “Entendemos que para poder cumplir el aislamiento, se tienen que tener los elementos necesarios”, afirmó.

En el marco de este programa de acompañamiento y seguimiento, cuyos aspectos se trabajarán en conjunto con el Concejo Deliberante, se le brindarán al sistema de salud los datos que necesite para que la respuesta sanitaria sea la óptima.

Por último, en cuanto a los lugares para garantizar el aislamiento, el Intendente explicó que los ya están asignados y que serán debidamente equipados con las correspondientes recomendaciones de las autoridades de Salud.