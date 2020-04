Médicos advierten que hay temor en la gente para ir a clínicas y sanatorios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El sector privado de la salud le transmitió al Gobernador la preocupación por la baja demanda de consultas. Hay reticencia de los ciudadanos de asistir a centros sanitarios y esto afecta severamente en términos económicos a clínicas y sanatorios.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió ayer en la Sala de Situación de Casa de Gobierno a miembros de la Asociación de Sanatorios del Este del Chubut, con el fin de buscar alternativas que garanticen ingresos para el sostenimiento de las instituciones privadas de la provincia a través de la obra social SEROS.

Del encuentro, en el que se respetaron los protocolos de sanidad establecidos, participó también el ministro de Salud, Fabián Puratich, quien señaló que «venimos teniendo una ronda de conversaciones con las clínicas y sanatorios del Valle por la situación compleja que están pasando debido a la suspensión de las cirugías programadas, determinada a nivel nacional, y la baja de las consultas».

En ese sentido, explicó que «las personas están reticentes a ir los centros de salud y trae una complicación desde el punto de vista económico bastante importante. Fue un planteo que se venía haciendo hacia el Ministerio de Salud, nosotros lo hemos transmitido al Consejo Provincial de Obras Sociales, tenían la intención de reunirse con el Gobernador, y nos convocó inmediatamente». «Hicieron una propuesta para que el Gobernador le transmita a la obra social provincial, y en eso se va a trabajar la semana que viene para tratar de acercar una solución. La salud es una sola y tenemos que ser partícipes tanto el sector público como privado», destacó Puratich.

El funcionario provincial agregó que «la idea es tratar de acercar o garantizar los ingresos necesarios para el sostenimiento de las instituciones privadas. Independientemente de la situación económica y financiera de la provincia, se sabe que la salud es una prioridad. La semana que viene se les va a acercar alguna propuesta para tratar de que el sistema privado también se pueda sostener».

«No facturan como antes»

«El problema es económico y financiero, hemos sacado resoluciones del Ministerio respecto a que la salud privada tiene que seguir trabajando de igual forma, pero ha habido una retirada de ciertos sectores, lo que implica que las clínicas no facturen al nivel que venían facturando. Además, hay Obras Sociales que han cerrado y ellos no tienen la confirmación si van a recibir los pagos o no; nosotros sabemos que la Obra Social provincial es el termómetro del resto de las obras sociales de la provincia», manifestó Puratich.

Por último, remarcó que «el Gobernador dio su compromiso, ahora vamos a tener una reunión con el Presidente de SEROS para ver cómo podemos acercar para ayudar al susbsistema privado para que se sostenga porque nosotros también lo necesitamos. La estrategia que tenemos es que el sector público se haga cargo de todo lo que está relacionado al COVID-19 y que el sector privado esté para el resto de las enfermedades. La gente se sigue enfermando, y es nuestro compromiso como Gobierno provincial junto al Gobernador y el Ministerio de Salud estar arriba de esta situación para que el subsistema privado se pueda sostener y dé las respuestas que necesita dar», publicó El Comodorense.