Massoni contra la gendarmería que quiere controlar desde el paraje Río Villegas

Como “una utopía” calificó ayer en Epuyén el ministro de Seguridad, Federico Massoni, la propuesta de los intendentes de la Comarca Andina para correr la “frontera caliente” del paralelo 42° unos 50 km hacia el norte, concretamente hasta el paraje Río Villegas, sobre la ruta nacional 40 que une El Bolsón con San Carlos de Bariloche.

Desde su óptica, “la provincia del Chubut es una, con los límites que realmente podemos custodiar con el concurso de nuestra Policía, de la forma férrea con que se está desarrollando y con un horario determinado de ingreso. No me parece atinado depender de los controles que se realicen en un contexto de políticas ajenas, donde hay casos concretos de coronavirus positivo, y con una normativa menos estricta que la nuestra, como la que puede aplicar la Gendarmería Nacional”, argumentó.

Agregó que “no estamos dentro de la normalidad, más allá de que los intendentes concuerden en que sus vecinos están acostumbrados a ir a El Bolsón para abastecerse o a múltiples trámites, pero esta pandemia nos sacó de esa normalidad”.

Por el contrario, “nosotros estamos pidiendo que se establezcan protocolos bien custodiados, donde aquellos que tengan una necesidad esencial en territorio rionegrino, la puedan satisfacer y regresen de inmediato. Por ejemplo, aquellas personas que cobran en el Banco Nación o el personal que trabaja en Salud”. No obstante, valoró que “no tenemos necesidad de viajar a Río Negro para las cuestiones básicas y primarias”.

Flexibilización

En referencia a la movilización anunciada para hoy, autoconvocada por unos 300 albañiles, carpinteros, gasistas y otros oficios, para pedir la flexibilización de actividades a uno lado y otro del límite interprovincial, Massoni contrapuso que “por ahora no hay posibilidad de aceptar esa medida”.

Sumó que “estoy en diálogo permanente con el ministro de Seguridad de Río Negro, pero tenemos situaciones completamente distintas, al punto que nosotros no tenemos ningún caso exteriorizado de COVID-19 y ellos tienen 200 casos. Son realidades distintas y también son diferentes las políticas que se aplican”, comparó.

Desembarco

En otro orden, Massoni dijo que “me sorprendió y no lo veo necesario” el plan anunciado por la comuna de El Hoyo para establecer un centro de operaciones –con el desembarco de cien soldados del Ejército Argentino- para emergencias sanitarias, incluyendo “el segmento más atinado de la ruta 40 para el aterrizaje de aviones militares”. Al respecto, precisó que previamente “nos reunimos en Rawson con las fuerzas armadas, pero por ahora no requerimos ese tipo de asistencia, más allá de que tengamos que estar prestos a dar contención si se suscitan situaciones extremas. En este caso, que trasladen cien personas a la Comarca Andina, me parece más un problema que una verdadera solución”, recalcó.

En tanto, a criterio de ministro de Salud, Fabián Puratich, la propuesta “debe ser de acuerdo a las circunstancias y al momento que vivimos. En la actualidad, no me parece necesario”.

Positivo

Al evaluar el encuentro con los jefes comunales del noroeste del Chubut, Federico Massoni destacó que “toda reunión y forma de dialogo, aún en el marco atípico de una cuarentena, siempre es positivo. La idea fue sanear las dudas que puedan tener los intendentes y escuchar las distintas posturas que puedan existir y, fundamentalmente, notificar los alcances del último decreto de necesidad y urgencia del gobernador, que a partir de ayer está rigiendo en la provincia del Chubut”.

El funcionario estuvo acompañado por sus pares de Salud, Fabian Puratich; y de Gobierno, José Grazzini, quienes escucharon los argumentos de los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de El Maitén, Oscar Currilén; de Cholila, Silvio Boudargham; y de Epuyén, Antonio Reato, con la premisa “de establecer los mejores protocolos para seguir haciendo esta tarea de cuidar a nuestra población”. También participaron del encuentro el diputado Pablo Noveau y jefes policiales de la región andina.

Más tarde, la comitiva se trasladó hasta el retén en el límite interprovincial del paralelo 42° para observar el trabajo que realiza el personal policial y de la Agencia de Seguridad Vial, monitoreando y controlando el tráfico de ingreso y egreso de territorio chubutense. En coincidencia, el ministro Puratich entregó elementos de seguridad a los hospitales de la zona. Diario Jornada.