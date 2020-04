Massa: «El oficialismo tiene desde el primer día voluntad y vocación de sesionar»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Massa buscará consensuar con los jefes de todos los bloques el diseño de una sesión virtual, presencial o mixta en el marco de la pandemia de coronavirus.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reiteró hoy que el oficialismo «tiene desde el primer día voluntad y vocación de sesionar y que todos los legisladores participen» del plenario que se comenzará a diseñar esta tarde en una reunión con los jefes de los diferentes bloques parlamentarios.

Massa buscará consensuar con los jefes de todos los bloques el diseño de una sesión virtual, presencial o mixta en el marco de la pandemia de coronavirus, en un encuentro que se realizará a las 18 de manera presencial en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, en el que se definirá además el orden del día de ese primer plenario.

«Pareciera que había algunos que no participaban y me gustaría contar que en estos 35 días hubo dos reuniones del presidente con los jefes de bloques, 14 ministros que informaron el funcionamiento de cada uno de los ministerios, se resolvió el funcionamiento de las comisiones, un sistema de comisiones online y de recinto virtual para sesionar», recordó el ex intendente de Tigre en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, sostuvo que no se está «en una situación normal y no hay margen para la discusión estéril».

«Todos tenemos que tener la buena voluntad de ayudar y no de ver cómo le raspo el auto al de al lado», dijo tras hacer referencia al «cambio de opinión» de algunos dirigentes de la oposición que pedían sesionar de manera virtual y luego solicitaron que el plenario sea presencial. .

«Tenemos protocolo para sesionar de manera presencial y también virtual. hay que pensar con generosidad y salir de la chicana chiquita y berreta», afirmó Massa.

El encuentro de los jefes parlamentarios de esta tarde buscará superar las diferencias que existen entre las fuerzas políticas, ya que mientras el Frente de Todos y dos interbloques provinciales aceptan realizar en este contexto una sesión virtual, desde Juntos por el Cambio siguen reclamando que la sesión se haga en forma presencial.

Ayer, una veintena de diputados del interbloque Federal y de Juntos por el Cambio pidieron a Massa realizar el próximo jueves una sesión especial virtual para tratar un paquete de proyectos vinculados con la protección de los trabajadores de la salud,

El pedido impulsado por el presidente del Interbloque Federal, Eduardo «Bali» Bucca, es acompañado por 25 diputados, de los cuales 15 son de Juntos por el Cambio, lo que deja a la luz las diferencias en la principal bancada opositora, cuya conducción viene pidiendo una sesión presencial y pone reparos a las virtuales.

Los diputados de Juntos por el Cambio que firman la iniciativa son los radicales de Evolución Radical Carla Carrizo y Dolores Martínez, el radical Emilio Yacobitti (afines a Martín Lousteau), y macristas que se referencian con el ex presidente de la Cámara Emilio Monzó, como Sebastián García de Luca y Federico Frigerio, señaló Télam.