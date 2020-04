Maderna con gerentes del Shopping y el Easy: «Están en riesgo 600 puestos de trabajo»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este miércoles, a primera hora, el intendente de Trelew se reunió con los gerentes del shopping Portal Trelew y del Easy para evaluar la difícil situación económica que atraviesan por la pandemia. Han dejado de cobrar alquileres, pero los comerciantes también manifiestan dificultades para abonar las expensas.

El intendente de la Municipalidad de Trelew, Adrián Maderna, se reunió esta mañana con Elio Guzmán gerente del Shopping Portal Trelew y Roberto Montaño, responsable del Easy; por la preocupante situación que atraviesa el rubro comercial.

“Uno de los temas más importantes que se trató es la preocupación de la empresa, ya que los comerciantes no están pudiendo afrontar ni siquiera las expensas”, a pesar de que los comercios Easy y Vea siguen funcionando, la situación en general: “Pone en riesgo seiscientos puestos de trabajo directos, por esta razón solicitamos no cobrar los alquileres, aun así los comerciantes no están pudiendo afrontar las expensas”, aseguró el mandatario.

Por esta razón, el Municipio evaluará y presentará el protocolo de sanidad al gobierno provincial para brindarles una respuesta a los comerciantes del Shopping Portal Trelew. “Actualmente estamos trabajando en conjunto con el sindicato de Empleados de Comercio y nos encontramos evaluando las alternativas para salir adelante de esta situación”, aseguró Maderna y destacó que la empresa Cencosud por el momento, decidió no despedir empleados para poder encontrar una solución al problema entre todos.