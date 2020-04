Los Movimientos sociales de Chubut reclaman urgente ayuda al Gobernador de la Provincia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Esta en riesgo la paz social advirtieron»

Nos están Obligando a romper la cuarentena y ¿ Otarola donde está? se preguntan

Los Trabajadores de la economía popular mediante un escrito reclaman al gobernador de Chubut el pago del programa de recupero de unidad productivas y asistencia alimenticia para nuestros comedores y merenderos, reza el petitorio firmada por Claudia Liliana Marillan referente de Barrio de pie libres Verónica Saez CTD, Anibal Veron y el dirigente Eusebio Perez por el movimiento «Chubut en Marcha».

Mas adelante llaman a la profunda reflexión al Gobierno, en virtud de la situación de hambre y miseria que viven los barrios populares «nuestro pibes/as comen una vez por día» y lo hacen gracias a las organizaciones sociales a través de sus comedores comunitarios expresaron los dirigentes.

advierten además que en estas circunstancias, esta en riesgo la paz social,ya que somos los mas vulnerables en esta situación de pandemia, a ello sumamos la situación de abandono por parte del Ministerio de desarrollo social a cargo de Cecilia Chechu Otarola, faltando desde el mes de Diciembre 2019 a su palabra y compromiso y acuerdo de Ministerio que venia manteniendo con los movimientos sociales.

Entre ellos destacan el no cumplimiento del pago (del programa recupero de unidades productivas)que se venia trabajando con el gobierno Provincial, dejando a centenares de familias sin ese ingreso del incentivo que ayudaría a paliar la difícil situación que padece el sector, ya que no se puede salir a realizar trabajos esporádicos, con lo cual sumaba un poco más a los escasos recursos, en otro párrafo del pedido afirman que no recibieron la la ayuda alimenticia por parte del gobierno.

Por último dejan claramente establecido el gran descontento con el Ministerio de desarrollo social, familia, mujer y juventud por la nula colaboración de dicha cartera , no se puede continuar brindando de esta forma la atención a los comederos y merenderos indicaron

Por último exhortan al gobernador tomar cartas en el asunto a fin de reveer esta situación de hambre y miseria de muchos Chubutenses, que hoy no tienen un plato de comida en su mesa a diario, por la falta de compromiso y abandono total por parte de dicha cartera, lo cuál no obligan a romper la cuarentena, no se olvide que los movimientos sociales somos el primer eslabón en mantener la paz social concluyeron.