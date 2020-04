Los alquileres temporarios postergaron las reservas para cuando termine el aislamiento social

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El turismo es una de las industrias más afectadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y desde la Red de Alquileres Temporarios brindaron un panorama de la situación actual y cómo proyectan el trabajo para los próximos meses.

Por REDACCIÓN CHUBUT

“Con todo esto se paró a cero la actividad del turismo en general. Nosotros teníamos reservas para marzo, para Semana Santa y en junio se empieza a activar y tenemos reservas para vacaciones de invierno. Con todo esto, estamos en cero, no es actividad esencial, no podemos recibir a nadie, ni siquiera a personal de empresas”, contó Cristian Loustau, presidente de la Red de Alquileres Temporarios.

COMPRENSION

En el caso de quienes han señado su alojamiento, en la mayoría de los casos no se ha devuelto el dinero, pero sí queda la reserva abierta para otro momento. “En general no hubo devoluciones, pero se les guardó el lugar o se les hizo un crédito para cuando se pudiera. Tampoco hay tantas reservas porque en nuestro rubro no se reserva con tanta anterioridad, pero teníamos algunas para septiembre, por ejemplo. En general la gente ha entendido que es una situación global y que nosotros tampoco estábamos en condiciones de devolver todo porque también perdíamos todo el dinero”.

MENOS CARGA

Dentro del rubro turismo, los alquileres temporarios tiene una menor carga ya que, en líneas generales, no cuentan con empleados: “Está claro que nosotros tenemos menos responsabilidades que la hotelería. Generalmente nos ocupamos nosotros mismos o tenemos poco personal y en muchos casos eventual”, expresó Loustau, quien recordó que “nos agarró en temporada baja y un poco lo teníamos previsto que en estos meses no íbamos a facturar, entonces no fue tan grave. Pero el problema es que pasamos a facturar cero y, sobre todo, lo difícil es la expectativa de cuándo volverá a reactivarse todo, eso es lo que más nos preocupa a todos”, señaló El Chubut.