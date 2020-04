“Loma” Ávila: “Perder hoy para ganar mañana”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Jorge Ávila reconoce que el momento de la actividad es históricamente el “más difícil” ya que se desconoce el tiempo que demandará ésta pandemia que afecta a la totalidad de las actividades productivas. “Nadie sabe cuándo terminará todo esto y es un problema que lamentablemente, no manejamos nosotros”.

“Antes de la crisis teníamos noventa equipos trabajando y hoy tenemos solamente trece en un lapso de sesenta días. No hay antecedentes en el mundo de situaciones de éste tipo”.

Ávila ratificó la firma de un acuerdo con las cámaras a través del cual, los trabajadores cobrarán por el equivalente de ocho horas de trabajo, el sueldo básico y una vianda. “Equivale a un sesenta por ciento del sueldo de un petrolero. Lamentablemente Chubut no tiene gas y el petróleo ha caído a sus niveles más bajos de los que uno tenga memoria”.

“Al precio actual –agregó- a la provincia le conviene sacarlo al petróleo porque sino Chubut mismo perderá regalías. Los trabajadores estamos renunciando al salario para poder cobrar y no salimos a pedir aumentos, porque éste no es el momento de “hacerse el héroe” sino de sobrevivir entre todos.

Tenemos que ver cómo mantenemos todo considerando que cuando esto pase, quizás ni tengamos país”, advirtió el dirigente petrolero.

Reconoció la pérdida de conquistas gremiales y la falta de paritarias pero del mismo modo, observó las dificultades para recaudar que tiene el Estado. “Estamos defendiendo el 60 por ciento del salario petrolero sin trabajar. Tenemos 7.500 trabajadores en la casa y 3 mil que están en los yacimientos. Por cuánto tiempo más podrán seguir trabajando viendo cómo está hoy el precio del barril. No conviene ni mantener la producción”.

Mirando el futuro

“Loma” Ávila llamó a “perder hoy para ganar mañana” entendiendo que en el futuro, el mundo necesitará del petróleo y sus derivados. “Todavía no hay en el mundo, una materia prima que reemplace al petróleo. No podrán irse todos al biocombustible o a otros procesos energéticos. Tenemos que sobrevivir, estar juntos , pasar éste momento y superarlo. Al Coronavirus hay que respetarlo pero no tenerle miedo. No podemos vivir encerrados en una casa porque se hace difícil para cualquiera y sobre todo, para la economía”. Admitió que a la pérdida de salarios pude sumarse la caída del empleo por lo que destacó la importancia de diversificar y encontrar nuevas opciones en la industria. “Peor no podemos estar. Si le pasa esto al petróleo, cómo deben estar las otras actividades”, lamentó.

Situación de las Pymes

“Las Pymes regionales siempre dependen de lo que hace el Sindicato Petrolero y no he visto que a ninguno se le haya caído una caída en éstos días.

Están esperando que el gremio haga un acuerdo y lo cierren para que ellos paguen de acuerdo a lo que el sindicato haga.

De acá para adelante, una Pyme que no tenga una masa salarial como garantía no debería laburar porque todos los meses cobran. Y muchos se la llevan a otro lado”.

Finalmente, Ávila pidió “solidaridad” al sector laboral y criterio a los dirigentes gremiales en éste complejo momento. “Les digo a los 7.500 trabajadores que se queden tranquilos; que cobrarán, que el acuerdo es por sesenta días y que vamos a salir, encontraremos un mecanismo ya sea el barril criollo o más barato. Si se estabiliza el precio podemos planificar el futuro.

Si no ocurre estaremos en caída libre porque ya no podrá haber otros acuerdos con los trabajadores adentro”.